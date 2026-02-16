الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

رئيس مجلس الأمن السيبراني: أبوظبي قدمت نموذجاً استثنائياً في «ألعاب الماسترز»

رئيس مجلس الأمن السيبراني: أبوظبي قدمت نموذجاً استثنائياً في «ألعاب الماسترز»
16 فبراير 2026 22:59

 

أبوظبي (وام)
أكد الدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات أن أبوظبي قدمت نموذجاً استثنائياً في استضافة فعاليات ألعاب الماسترز«أبوظبي 2026»، وإظهار الحدث وقيمته الكبيرة من خلال التنظيم العالي، والمشاركة الواسعة من داخل الدولة وخارجها، والتفاعل الكبير مع الفعاليات المختلفة.
وعبر الكويتي في تصريح له عن سعادته بتواجده ومشاركته في سباق القدرة للماسترز لمسافة 40 كيلومتراً بقرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة، مع عدد من المسؤولين، بالإضافة إلى الفرسان والفارسات بمختلف الأعمار، وقال: إن السباق حقق نجاحاً لافتاً على مستوى التنظيم المميز في صرح رياضي كبير.
وأثنى على الدعم والرعاية من القيادة الرشيدة لهذا الحدث، بما يمثله من ألعاب مرتبطة بالأصالة والقيم والموروث الثقافي لدولة الإمارات، وتحفيز فئات المجتمع من جميع الأعمار على المشاركة في الفعاليات المختلفة على مدار 10 أيام في أنحاء إمارة أبوظبي.
وأشار إلى أن الرياضة في ألعاب الماسترز أثبتت أنها لا تعترف بعمر أو فئة، وكان ذلك واضحاً من الفئات المشاركة من الإمارات، وأنحاء العالم، والحرص على إظهار النشاط البدني، لتحقيق أهداف استضافة هذه النسخة في دولة الإمارات، بما يعزز الدور المحوري للرياضة في استدامة الصحة.

