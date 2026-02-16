الثلاثاء 17 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

اختتام سباق «ألعاب الماسترز» للقدرة في الوثبة

محمد بن خليفة وطحنون بن خليفة خلال تتويج الفائزين (وام)
17 فبراير 2026 01:03

أبوظبي (وام)

اختتمت أمس الأول فعاليات سباق الماسترز للقدرة بقرية الإمارات العالمية بالوثبة، بالتزامن مع اليوم الختامي لمهرجان أبوظبي للقدرة والتحمل، وشارك في فعاليات السباق الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، والشيخ طحنون بن خليفة آل نهيان، وغانم مبارك الهاجري، وكيل وزارة الرياضة، والدكتور محمد حمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، وحضر انطلاق الفعاليات عارف العواني، العضو المنتدب للجنة العليا المنظمة للألعاب، ومسلم العامري، مدير عام القرية.
وأسفرت المنافسات عن فوز الفارسة فاطمة عيضة العامري بالمركز الأول في فئة 30 عاماً، وجاء ثانياً الفارس سالم بن حم، وثالثاً الفارس أحمد حبتور الدرعي، بينما شهدت فئة 40 عاماً فوز الفارس أحمد حسن بالمركز الأول، وذهب المركز الثاني إلى الفارس جونتانا أندريس من أورغواي، وجاء ثالثاً سيف الفارسي.
وتصدر الفارس محمد حماد حارب فئة 50 عاماً، وجاء ثانياً الفارس أحمد البلوشي، وثالثاً الفارس علي المهيري، وشهدت منافسات فئة 60 عاماً فوز علي أحمد بالمركز الأول، وجاء ثانياً الفارس علي محمد يوسف، وثالثاً الفارس بطي القبيسي، بينما تصدر الفارس الروسي نيكولاي ميلبورد فئة 70 عاماً.
وتوج الفائزين الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان، والشيخ طحنون بن خليفة آل نهيان، وغانم مبارك الهاجري، والدكتور محمد الكويتي، ومسلم العامري، وسعيد المهيري، مدير إدارة الرياضات المجتمعية في مجلس أبوظبي الرياضي.
وأشاد الشيخ محمد بن خليفة آل نهيان بالمشاركة الكبيرة في سباق القدرة، والتنظيم الاحترافي ضمن «ألعاب الماسترز، أبوظبي 2026»، والتي حققت مشاركة كبيرة لأكثر من 25 ألف رياضي ورياضية شاركوا في أكثر من 37 رياضة مختلفة، من دول العالم بدعم ورعاية القيادة الرشيدة.
 

ألعاب الماسترز
أبوظبي
ألعاب الماسترز أبوظبي 2026
الوثبة
قرية الإمارات العالمية للقدرة
مهرجان أبوظبي للقدرة
