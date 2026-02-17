الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«دبي للسلة» يجتاز «بوسنة تيليكوم» في التوب 8 بالأدرياتيكي

17 فبراير 2026 09:56

دبي(وام)
حقق نادي دبي لكرة السلة فوزاً مهما في الجولة الافتتاحية من مرحلة «أفضل 8»، في الدوري الأدرياتيكي، بعد تغلبه على فريق بوسنة تيليكوم البوسني بنتيجة 100 مقابل 82، في المباراة التي أقيمت بينهما أمس على صالة كوكا كولا أرينا بدبي.
جاءت نتائج الفترات الأربع لصالح دبي بواقع 21-17، و24-18، و25-23، و30-24، ليؤكد تفوقه في جميع أشواط اللقاء، بعدما فرض إيقاعه منذ البداية بفضل التنظيم الدفاعي والفاعلية الهجومية.
كان دبي قد تأهل لهذه المرحلة بعدما تصدر مجموعته في المرحلة الأولى بالفوز في 15 مباراة من إجمالي 16.

