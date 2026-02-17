الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«الفجيرة 2026».. صدارة مصرية وحضور أوكراني ويوناني

«الفجيرة 2026».. صدارة مصرية وحضور أوكراني ويوناني
17 فبراير 2026 11:02

علي معالي (أبوظبي)
منحت النسخة الرابعة من الدوري العالمي لشباب الكاراتيه «الفجيرة 2026»، الكثير من شباب العالم فرصة التعبير عن أنفسهم، باعتبارها محطة مهمّة لهذا الجيل الصغير.
ومع إسدال الستار على البطولة التي جرت في مجمع زايد الرياضي، أكدت نهائيات فئة تحت 14 عاماً على قوة المنافسات والانتشار العالمي لدوري الكاراتيه، قبل المحطة التالية لهذه البطولة الكبيرة المقررة في هراري عاصمة زيمبابوي، بالقارة الأفريقية خلال الفترة من 26 إلى 29 مارس المقبل، لتحمل معها طموحات هذا الجيل لأجواء تنافسية أخرى.
وشهد اليوم الختامي للبطولة بالفجيرة أجواءً مؤثّرة مع تتويج أبطال فئة تحت 14 سنة، وحققت مصر مركزاً متقدماً في الفئة العمرية، بحصدها العديد من الميداليات الذهبية، كما برزت أوكرانيا واليونان بتحقيقهما انتصارات مهمّة، مما يؤكد قوّتها في هذه الفئات العمرية.
في فئة الكاتا تحت 14 عاماً، قدّمت جانا قاسم من مصر أداءً واثقاً بتغلُّبها على الأميركية ليلي رشيدي بنتيجة 5-0.
بينما تغلّب المصري محمد بدر على الإنجليزي كايتو هوكينز في فئة الذكور بنتيجة 3-2، وفي الكوميتيه «ذكور» وزن 40 كجم، حصد الأردني محمد مجدي الميدالية الذهبية بعد فوزه على المصري أحمد منصور بنتيجة 4-2، وأحكم مجدي سيطرته على المسافة ببراعة وسجّل نقاطاً بفضل هجماته المضادة السريعة.
وأضافت مصر لقباً جديداً، بفوز محمد محمد جمال على الأوزبكي سروجي الدين فارمونوف في الكوميتيه «رجال» وزن 45 كجم، بقرار الحكام بعد التعادل 3-3، وقد منح الحكام الفوز بعد نزال متكافئ وتكتيكي.
وفي وزن 50 كجم، كانت المباراة النهائية مصرية خالصة، حيث فاز حسن أحمد سيد على فارس عيسى بنتيجة 4-2، وأظهر المقاتلان روحاً قتالية عالية، لكنّ ضربات حسن أحمد المتتالية هي التي حسمت النتيجة.
وفي وزن 55 كجم، حقق الأوكراني بوهدان ماريسينكو أحد أكثر الانتصارات حسماً في النهائيات، بفوزه على الروماني ديفيد باهنارو بنتيجة 8-0، وفي الكوميتيه «رجال» وزن فوق 55 كجم، حصد اليوناني جورجيوس أنجيليس الميدالية الذهبية بعد فوزه على البيروفي ماتياس ميجيل بورخاس سيلفا بنتيجة 6-4 في مباراة متقاربة، وفي منافسات السيدات في الكوميتيه وزن 42 كجم، احتفلت اليونان مجدداً بفوز إيمانويلا فوتيني على الكرواتية لوسيا سكوريتش بنتيجة 2-0، وفي وزن 47 كجم، تغلّبت الأوكرانية مارهاريتا كوليادا على الكرواتية آنا مارجانوفيتش بنتيجة 2-1، وفي وزن 52 كجم، قدّمت خديجة قاسموفا من أذربيجان أداءً قوياً لتفوز على فالنتينا جرونر من ألمانيا بنتيجة 9-1، وفي وزن فوق 52 كجم، تُوّجت المصرية ساجدة محيسن، بالميدالية الذهبية، بالفوز الأوكرانية فاليريا أسانوفا.

