جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»

جيرونا يضع برشلونة في «خانة الأزمات»
17 فبراير 2026 11:04

جيرونا (رويترز)
حول جيرونا تأخره ليحقق فوزاً مفاجئاً 2-1 على ضيفه برشلونة في قمة كتالونية مثيرة،، ليطيح بحامل اللقب من صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم ويهديها ​إلى ريال مدريد. وتجمد رصيد برشلونة عند 58 نقطة، متأخراً بفارق نقطتين عن ريال مدريد، كما تعرض لهزيمتين متتاليتين في كل المسابقات للمرة الأولى منذ أكتوبر، ،هو ما يدخل بالفريقي في دائرة من الأزمات، خصوصاً وأنه بات معرضاً للخروج من الكأس بعد رباعية أتلتيكو مدريد في الذهاب، وتراجع ترتيبه في الدوري.
وسدد برشلونة في القائم مرتين في الشوط الأول، واصطدمت تسديدة رافينيا ⁠بإطار المرمى، قبل أن يسدد لامين يامال ركلة جزاء في القائم الأيسر في الوقت بدل ​الضائع للشوط الأول بعد تعرض داني أولمو للعرقلة.
ووضع باو كوبارسي الفريق الزائر في ​المقدمة أخيراً ‌في الدقيقة 59، بعدما حول تمريرة عرضية من جول ⁠كوندي بضربة ​رأس، لكن جيرونا أدرك التعادل بعدها بثلاث دقائق عبر توماس ليمار، الذي سجل من مسافة قريبة بعد تمريرة عرضية منخفضة من فلاديسلاف فانات.
وحسم فران بلتران الفوز في الدقيقة 87، بعدما سدد في المرمى ليشعل الاحتفالات الصاخبة من جماهير صاحب الأرض.
وضغط برشلونة بقوة لإدراك التعادل ‌لكنه لم ينجح، حتى بعد طرد جويل روكا في الوقت بدل الضائع بعد ‌تدخل عنيف على يامال.
وأبلغ كوبارسي شبكة دازون "افتقرنا لكل شيء قليلاً. نحتاج إلى أن نكون صريحين مع أنفسنا. علينا تحسين الأمور واستعادة تركيزنا.
"بعد هدفي، سجلوا بسرعة شديدة ليدركوا التعادل. ​أعدناهم إلى أجواء المباراة بسرعة كبيرة. علينا تحقيق تحسن فيما يتعلق بالأهداف التي نتلقاها مباشرة بعد التقدم. اجعل رأسك منخفضة وواصل التحسن".
واستعاد المدرب هانز فليك الثنائي فرينكي دي يونج ورافينيا بعد التعافي من الإصابة بعد غيابهما عن الخسارة 4-صفر أمام مضيفه أتليتيكو مدريد في ذهاب الدور قبل النهائي لكاس ملك إسبانيا الأسبوع الماضي، وسيطر ‌برشلونة بالفعل على الاستحواذ في بداية المباراة.
لكن ​اللمسة الأخيرة خذلت الفريق. فقد سدد رافينيا كرة بعيدة عن المرمى بعد التوغل من الجانب الأيسر، بينما حُرم لامين من فرصة محققة من مسافة قريبة إثر هجمة مرتدة سريعة من الجهة اليمنى تصدى لها الحارس باولو جازانيجا.
وكان جيرونا قانعا بالتراجع والاعتماد ​على الانطلاقات السريعة، مستغلا سرعة برايان خيل الذي ‌قدم ⁠مباراة ملهمة. وتسبب ‌الجناح السابق لتوتنهام في متاعب مستمرة لكوندي على الجبهة ‌اليسرى.
وتقدم جيرونا، الذي كان في سلسلة من ثلاث مباريات دون فوز ويقترب من مراكز الهبوط، ​إلى المركز 12 برصيد 29 نقطة، بينما ظل برشلونة يتحسر على الفرص الضائعة ​وهزيمة قد تكون مؤثرة في سباق اللقب. 

