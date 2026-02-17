الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة

فيوري: «مأساة جوشوا» دفعتني للعودة إلى الحلبة
17 فبراير 2026 11:30

لندن (رويترز)
قال الملاكم البريطاني تايسون فيوري ​إن الحادث المأساوي الذي تعرض له أنتوني جوشوا في نيجيريا، وأسفر عن حالتي وفاة ⁠كان "نقطة تحول" ليتخذ قراره بالعودة للحلبة.
وتعرض ​جوشوا، بطل العالم السابق في ​الوزن ‌الثقيل، لإصابات طفيفة في ⁠الحادث ​الذي وقع في ديسمبر الماضي، وتسبب في وفاة مدربه للياقة البدنية والتحمل سينا جامي ومدربه ‌لطيف "لاتزا" أيوديل.
وقال فيوري للصحفيين أمس الاثنين ‌في استاد توتنهام هوتسبير الذي سيواجه فيه أرسلانبيك محمودوف في 11 أبريل المقبل في مباراة الإعادة: "أكبر نقطة تحول في عودتي هذه كانت المأساة التي حلت بأنتوني جوشوا.
"سمعت كل تلك الأخبار السيئة ‌التي حدثت وفكرت، ​كما تعلمون، الحياة قصيرة وغالية وسريعة جداً".
وأضاف الملاكم البريطاني "الغد مجهول وعلينا أن نعيش اليوم. أنا أعيش ​من أجل ‌ذلك ⁠اليوم، ‌وقررت في تلك ‌اللحظة العودة للملاكمة- لأنها شيء أحبه وشغوف به، ولطالما ⁠عشقته".
وأعلن فيوري (37 عاماً) عودته من ​آخر اعتزال له الشهر الماضي. وستكون هذه المباراة الأولى لبطل العالم السابق مرتين في الوزن الثقيل منذ خسارته أمام أولكسندر أوسيك في ديسمبر 2024. 

