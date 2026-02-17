«دبي الحرة للتنس».. المصنفات يتقدمن بثبات

دبي (الاتحاد)

واصلت المصنفات حضورهن القوي في بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات، ببلوغ عدد منهن دور الـ32، في وقت شهدت فيه المنافسات خروج أسماء بارزة وبطلات جراند سلام على يد جيل صاعد في جولة المحترفات.

وأكدت الإسبانية المقيمة في دبي باولا بادوسا جاهزيتها بتفوقها على التشيكية كاترينا سينيكوفا 6–3 و7–5، لتضرب موعداً مع المصنفة السابعة إلينا سفيتولينا، بطلة دبي 2017 و2018.

وقالت بادوسا: "واجهت منافسة صعبة، لكني حافظت على أسلوبي الهجومي حتى النهاية."

كما افتتحت الدنماركية كلارا تاوسون (12)، وصيفة النسخة الماضية، مشاركتها بالفوز على صوفيا كينين 7–6 و6–2، فيما أظهرت وصيفة 2024 آنا كالينسكايا روحاً قتالية بعودتها من خسارة المجموعة الأولى لتقصي يلينا أوستابينكو 2–6 و6–1 و6–4.

من جانبها، قلبت السويسرية بليندا بنشيتش (9)، بطلة دبي 2019، تأخرها أمام جيسيكا بوزاس مانيرو إلى فوز 2–6 و6–1 و6–2، مؤكدة: «تبسيط أسلوبي أعادني للمباراة». وستواجه في الدور التالي التشيكية سارا بيليك.

وواصلت الأميركية الشابة إيفا يوفيتش (16) تألقها بتجاوز كاميلا رحيموفا 6–1 و1–6 و6–1 لتلاقي ديانا شنايدر، التي فازت بدورها على الأسترالية مايا جوينت.

كما فجّرت الإندونيسية جانيس تيين مفاجأة جديدة بإقصاء ليلى فرنانديز 7–6 و6–4، قائلة: "تفوقت في اللحظات الحاسمة وفرضت إيقاعي الهجومي".

وفي مواجهة أخرى، تغلبت الكرواتية أنطونيا روزيتش على إيما رادوكانو 6–1 و5–7 و6–2 لتلاقي أناستاسيا زاخاروفا في الدور الثاني.

وتتواصل مواجهات دور الـ32 الثلاثاء، حيث تلتقي المصنفة الأولى وبطلة أستراليا المفتوحة إيلينا ريباكينا مع الأسترالية كيمبرلي بيريل، فيما تواجه المصنفة الثالثة كوكو جوف الروسية كالينسكايا على الملعب الرئيسي. كما تلعب ألكسندرا إيالا أمام جاسمين باوليني (6).

وتقام النسخة الـ26 من البطولة من 15–21 فبراير بمشاركة 16 لاعبة من أفضل 20 و33 من أفضل 40 عالمياً، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، على أن تتبعها بطولة الرجال من فئة 500 نقطة بين 23 و28 فبراير.