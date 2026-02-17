«بطولة مانشستر سيتي أبوظبي» تحسم موعد نسخة 2027

أبوظبي (الاتحاد)

تعود بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي في عام 2027، بعدما شهدت خلال الشهر الماضي نسخة قياسية حطّمت الأرقام، مع الإعلان عن فتح باب التسجيل الآن للراغبين للمشاركة في الحدث الرياضي المرتقب، والذي سيقام من 8 إلى 10 يناير من عام 2027 ويجمع فِرقاً من مختلف أنحاء العالم في العاصمة الإماراتية لخوض منافسات النسخة الثامنة من البطولة الأبرز في المنطقة.

يعود نظام البطولة الذي يستمر ثلاثة أيام بعد توسع ناجح هذا العام، حيث استقطب أكثر من 8,000 شخص إلى مدينة زايد الرياضية على مدار عطلة الأسبوع، واستقبلت خلالها 3,500 لاعب محلي وإقليمي ودولي.

وشارك في نسخة عام 2026 ما مجموعه 244 فريقاً من فئات عمرية مختلفة (من فئة تحت 8 سنوات إلى تحت 16 سنة)، يمثّلون 18 دولة و4 قارات، ومن بينهم 86 فريقاً عالمياً، مع تسجيل رقم قياسي وصل إلى 44 فريقاً في فئات الفتيات.

ومع تأكيد مواعيد بطولة 2027، يوجّه المنظمون الدعوة للفرق لتسجيل مشاركاتها في أكبر بطولات المنطقة.

ستتنافس الفرق بهدف الفوز بكأس مانشستر سيتي أبوظبي، كما سيتم إدخال الفائزين في كل فئة عمرية في سحب على جائزة لفريقهم للفوز برحلة العمر إلى أحد أندية مجموعة سيتي لكرة القدم، حيث سيشاركون في البطولة.

وإضافةً إلى المنافسات للفوز بكأس مانشستر سيتي أبوظبي، ستتاح الفرصة للفائزين في الفئات العمرية للمشاركة في سحب على جائزة قيّمة، وهي رحلة العمر إلى أحد أندية مجموعة سيتي لكرة القدم، حيث يمكنهم التدرب في ملاعب احترافية ومشاهدة الفريق الأول في الملعب.

وفي تعليق له، قال سيمون هيويت، رئيس عمليات كرة القدم في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمجموعة السيتي لكرة القدم ومدير بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي: «كانت نسخة 2026 من كأس مانشستر سيتي أبوظبي حدثاً تاريخياً بالنسبة لنا. فقد كانت المرة الأولى التي نوسّع فيها البطولة لتستمر لثلاثة أيام، وكان الاستجابة لهذا القرار رائعة، حيث تمكّن اللاعبون من قضاء وقت أطول على أرض الملعب، والاستمتاع بالأجواء الرائعة لقرية السيتي، واستكشاف معالم أبوظبي السياحية».

وأضاف: «رغم أنه لم يمر سوى شهر واحد على هذه البطولة، فقد بدأ العمل الجاد استعداداً لبطولة 2027. والفرق الراغبة بالمشاركة بدأت بالاستفسار عن موعد التسجيل، لذلك نتوقّع منافسة شديدة على الأماكن المتاحة من جميع أنحاء العالم. نحن نبذل جهدنا في كل عام للابتكار والتطوير في البطولة، لنضمن بيئة تتمتع بأعلى المعايير داخل الملعب وخارجه، مع التركيز على توفير تجربة ممتعة لا تُنسى للاعبين والفرق وعائلاتهم. ونتطلع للترحيب بالمشاركين الجدد والعائدين في العام المقبل».

أصبحت بطولة كأس مانشستر سيتي أبوظبي من أبرز البطولات الدولية للشباب منذ انطلاقها عام 2017.