أبوظبي تجمع «أساطير البادل» في مواجهة استثنائية

أبوظبي تجمع «أساطير البادل» في مواجهة استثنائية
17 فبراير 2026 13:13

أبوظبي (الاتحاد)
تستضيف العاصمة أبوظبي غداً «الأربعاء» واحدة من أبرز المواجهات في رياضة البادل العالمية، حيث يلتقي المصنَّفان الأوّلان عالمياً أرتورو كويلو وأجوستين تابيا وجهاً لوجه في مباراة استعراضية استثنائية تُقام لليلة واحدة فقط في سبيس 42 أرينا بشاطئ الراحة.
وتشهد اللعبة مواجهة غير مسبوقة خارج روزنامة الجولات الاحترافية، إذ سيتحالف كويلو مع الإسباني خورخي «كوكي» نييتو في مواجهة الثنائي تابيا والأرجنتيني فيديريكو تشينغوتو، في أول مرة يتم فيها فصل الشراكة التي يتقاسم طرفاها صدارة التصنيف العالمي ووضعهما على طرفي الشبكة.
ويُعد كويلو وتابيا أنجح ثنائي في تاريخ البادل الحديث، حيث حققا نسبة انتصارات تجاوزت 90%، وسلسلة فوز متتالية بلغت 47 مباراة، إضافة إلى إحرازهما 13 لقباً خلال عام 2025، من بينها بطولات كبرى، ما يمنح جماهير أبوظبي فرصة نادرة لمشاهدتهما في مواجهة مباشرة لأول مرة.
ويشارك في المواجهة أيضاً نييتو، المصنّف السابع عالمياً، والذي سبق له إنهاء سلسلة انتصارات الثنائي القياسية في نهائيات Premier Padel لعام 2024، فيما يتواجد إلى جانب تابيا اللاعب الأرجنتيني تشينغوتو، المصنف الثالث عالمياً وبطل العالم، المعروف بقدراته الدفاعية العالية وانتشاره المميز داخل الملعب.
وتُمثّل استضافة المصنفين الأوّلين عالمياً وجهاً لوجه في أبوظبي محطة مهمة لرياضة البادل محلياً، التي شهدت اللعبة نمواً سريعاً في دولة الإمارات، وهذه المباراة تمنح الجماهير فرصة اختبار أعلى مستويات التنافس مباشرة على أرض الواقع.
ويعزّز الحدث مكانة أبوظبي كوجهة رياضية عالمية متنامية، حيث تواصل العاصمة استقطاب أبرز البطولات والنجوم الدوليين على مدار العام عبر مجموعة متنوعة من الرياضات، ويأتي إدراج البادل النخبوي ضمن أجندتها الرياضية انعكاساً للاستثمار المستمر في تقديم تجارب عالمية المستوى لسكان الإمارة وزوارها.

