أرسنال يغازل الانتصارات بالدوري الإنجليزي على أنقاض وولفرهامبتون

لندن (د ب أ)

يتطلع أرسنال، متصدر ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والمرشح الأبرز للفوز باللقب هذا الموسم، إلى توسيع الفارق في الصدارة إلى سبع نقاط مع أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي. ويحلُّ أرسنال، الذي يمتلك 57 نقطة، بفارق 4 نقاط أمام مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني، ضيفاً على وولفرهامبتون، متذيل الترتيب بتسع نقاط، على ملعب (مولينيو)، غداً الأربعاء، في مباراة مقدمة من المرحلة الـ31 للمسابقة.

وكان أرسنال قد نجا من محاولات وولفرهامبتون للعودة في مباراة الذهاب على ملعب (الإمارات) بالعاصمة البريطانية لندن، قبل شهرين، حيث حسم هدف عكسي في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني، الفوز 2/ 1 لفريق المدرب ميكيل أرتيتا.

وتأهل أرسنال للدور الخامس ببطولة كأس الاتحاد الإنجليزي للمرة الأولى منذ عام 2020، وهو نفس العام الذي تُوّج فيه أرتيتا بأول وآخر لقب كبير في مسيرته التدريبية حتى الآن. وحقق أرسنال انتصاراً كبيراً 4/ صفر على ضيفه ويجان أتلتيك، يوم الأحد الماضي، في الدور الرابع لكأس إنجلترا، حيث أحرز الفريق الملقب بـ(المدفعجية) أهدافه الأربعة في غضون 27 دقيقة فقط. وبعدما واصل أرسنال مسيرته بكأس إنجلترا، بالإضافة لبلوغه نهائي كأس الرابطة أمام مانشستر سيتي، وكذلك صعوده لدور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا، بدأت تتردد أصداء الحديث عن إمكانية تتويج الفريق بالرباعية التاريخية في الموسم الحالي.

ورغم ذلك، فإن أرسنال سيواصل التركيز على كل مباراة على حِدة، حيث يعيد الفريق اللندني تركيزه على الدوري الإنجليزي، في ظل سعيه للتتويج بلقبه الأول في المسابقة العريقة منذ أكثر من عقدين. وتكبّد أرسنال خسارة وحيدة فقط في مبارياته الـ11 الأخيرة بالدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 7 انتصارات و3 تعادلات خلال تلك السلسلة، لكن التعادل المخيّب 1/ 1 أمام مضيفه برينتفورد في المرحلة الماضية سمح لمنافسه على اللقب، مانشستر سيتي، بتقليص الفارق في الصدارة إلى أربع نقاط مع تبقّي 12 مباراة، علماً بأن الفريقين سوف يلتقيان على ملعب (الاتحاد)، معقل النادي السماوي، في أبريل/نيسان القادم، ويخرج أرسنال لملاقاة وولفرهامبتون بعد أن حقق ثلاثة انتصارات فقط في آخر ثماني مباريات له خارج أرضه في الدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل 4 تعادلات وخسارة وحيدة. ومع ذلك، فإن أرسنال بإمكانه أن يستمد بعض العزاء من فوزه في جميع مبارياته الـ 14 الأخيرة في الدوري الممتاز ضد فرق منطقة الهبوط، والتي أحرز لاعبوه خلالها 40 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 4 أهداف فقط. إضافة إلى ذلك، فاز أرسنال في تسع من أصل 11 زيارة له إلى ملعب وولفرهامبتون بالدوري الإنجليزي الممتاز، مقابل هزيمتين، وهي أعلى نسبة فوز له ضد أي فريق واجهه أكثر من 10 مرات خارج أرضه (82%).

كما هزّ لاعبو أرسنال الشِّباك في جميع مباريات الفريق الـ 36 الأخيرة ضد وولفرهامبتون بجميع المسابقات.

وعلى غرار أرسنال، ضَمِن وولفرهامبتون مكانه في الدور الخامس من كأس الاتحاد الإنجليزي بعد فوزه 1/ صفر على جريمسبي تاون، الذي يلعب بدوري الدرجة الرابعة، يوم الأحد الماضي، في مباراة صعبة أقيمت في ظروف جوية سيئة على ملعب (بلونديل بارك)، وذلك بفضل هدف سجّله سانتياغو بوينو بركبته في الشوط الثاني. وجاء هذا الفوز للفريق الملقب بـ(الذئاب) بعد أربعة أيام من تعادله من دون أهداف مع نوتنجهام فورست على ملعب (سيتي جراوند) في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث صمد أمام 35 تسديدة على مرماه، ليحصد بذلك ست نقاط منذ بداية عام 2026، من أصل تسع نقاط حصدها في المسابقة طوال الموسم الحالي. مع ذلك، لا يزال وولفرهامبتون أبرز المرشحين للهبوط لدوري الدرجة الأولى (تشامبيون شيب)، حيث يقبع في قاع الترتيب بفارق 18 نقطة خلف منطقة الأمان، مع تبقّي 12 مباراة فقط.

ويسعى وولفرهامبتون جاهداً لحصد ثلاث نقاط على الأقل قبل نهاية الموسم الحالي، لتجنُّب تحطيم الرقم القياسي لأقل عدد من النقاط المسجلة لأي فريق بالمسابقة، والمسجل باسم ديربي كاونتي (11 نقطة) في موسم 2007/ 2008.