الشمري يحفّز لاعبي كلباء لتصحيح المسار والعودة للانتصارات

فيصل النقبي (كلباء)

حثّ المدرب العراقي غازي الشمري لاعبي نادي كلباء على ضرورة تصحيح الأوضاع وبذل أقصى جهد، لإعادة الفريق إلى سكة الانتصارات مجدداً، وذلك عقب النتائج السلبية التي مر بها الفريق خلال الفترة الماضية في دوري أدنوك للمحترفين.

وأكد الشمري خلال حديثه مع اللاعبين في التدريبات الأخيرة، أن المرحلة الحالية تتطلب تركيزاً أكبر وانضباطاً عالياً داخل الملعب، مشدداً على أهمية العمل بروح جماعية من أجل تجاوز سلسلة الخسائر التي تعرض لها الفريق في آخر أربع جولات.

وأوضح المدرب العراقي أن كلباء يمتلك عناصر قادرة على العودة سريعاً وتحقيق نتائج إيجابية، تعكس إمكانيات الفريق الحقيقية، داعياً اللاعبين إلى القتال في المباريات المقبلة وعدم التفريط في أي نقطة.

ووعد الشمري جماهير وعشاق النادي بأن الفريق سيظهر بصورة أفضل خلال الجولات القادمة، مؤكداً أن الجهاز الفني يعمل على معالجة الأخطاء وتعزيز الجوانب الفنية والبدنية، بما يضمن استعادة التوازن وتحقيق تطلعات الجماهير.