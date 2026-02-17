«دي بي ورلد» تعلن تعيين باليثورب وشميسر مديرين تنفيذيين بالشرق الأوسط

دبي (الاتحاد)

أعلنت جولة دي بي ورلد «موانئ دبي العالمية» للجولف، عن تعيين مديرين تنفيذيين جديدين لمنطقة الشرق الأوسط، وهما كاثرين باليثورب وفريدي شميسر، اللذان سيتوليان مهمة قيادة الشراكات التجارية وإدارة البطولات على التوالي اعتباراً من 6 أبريل المقبل.

تعكس هذه التعيينات النمو المتواصل والأهمية الاستراتيجية لمنطقة الشرق الأوسط ضمن محفظة جولة دي بي ورلد، كما تعزّز نموذج القيادة المزدوجة التركيز المتواصل على تنظيم البطولات والتطوير التجاري، مما يضمن التميز التشغيلي واستدامة نمو الشراكات.

ستتولى باليثورب قيادة استراتيجية الشراكة في جميع أنحاء الشرق الأوسط، مع التركيز على العلاقات طويلة الأمد والابتكار التجاري والنمو المستدام. وسيشرف شميسر على تنظيم البطولات والعمليات التشغيلية في جميع أنحاء المنطقة، وسيعمل عن كثب مع أماكن الاستضافة والشركاء وأصحاب المصلحة لتقديم فعاليات عالمية المستوى.

وقالت كاثرين باليثورب: «تُتيح المنطقة فرصاً كبيرة لتطوير الشراكات والابتكار. وينصب تركيزنا على تعميق العلاقات القائمة مع تحديد فرص جديدة تتماشى مع طموحاتنا طويلة الأجل وتُحقق قيمة لشركائنا».

وأضاف فريدي شميسر: «تلعب منطقة الشرق الأوسط دوراً محورياً في جدول فعالياتنا العالمية، وتستمر في التطور كمنطقة استراتيجية رئيسية. وتتمثل أولويتنا في تقديم معايير عالية باستمرار في جميع البطولات، وتعزيز التعاون مع الشركاء المضيفين، وضمان البناء على المنصة القوية القائمة لدينا بالفعل.»

ويأتي هذا التغيير عقب تعيين توم فيليبس رئيساً تنفيذياً لجولة السيدات الأوروبية للجولف، والذي تم الإعلان عنه في أوائل يناير الماضي، ويدخل حيز التنفيذ في 6 أبريل المقبل. ويعزز الهيكل المُعدَّل التزام جولة دي بي ورلد طويل الأمد تجاه الشرق الأوسط، ويوفر الاستمرارية والخبرة والوضوح الاستراتيجي مع دخول المنطقة مرحلة نموها التالية.