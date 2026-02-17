«الجوجيتسو» يعزز المكانة المجتمعية بالمشاركة في 3 بطولات رمضانية

أبوظبي (الاتحاد)

يشارك اتحاد الإمارات للجوجيتسو في ثلاث بطولات رئيسية خلال شهر رمضان المبارك، تشمل منافسات الجوجيتسو ضمن «تحدي حفيت الرياضي» يوم 20 فبراير في نادي العين للجوجيتسو في القطارة، بمنطقة العين، ومنافسات الجوجيتسو ضمن «بطولة ند الشبا الرمضانية – ناس» يومي 24 و25 فبراير في مجمع ند الشبا الرياضي بدبي، إلى جانب بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية خلال الفترة من 3 إلى 5 مارس، ضمن مهرجان الشيخ زايد في منطقة الوثبة بأبوظبي، وذلك في إطار حرص الاتحاد على استدامة النشاط التنافسي وتعزيز الحضور المجتمعي للرياضة خلال الشهر الفضيل.

وتعكس أجندة البطولات الرمضانية للاتحاد المكانة المتنامية التي تحظى بها رياضة الجوجيتسو في المجتمع، بوصفها إحدى الرياضات الأكثر انتشاراً وممارسة بين مختلف الفئات العمرية، ما جعلها خياراً رئيسياً ضمن الفعاليات الرياضية المصاحبة لشهر رمضان المبارك في عدد من المبادرات والبطولات المجتمعية بالدولة.

وتحظى بطولة منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية بأهمية خاصة ضمن برنامج بطولات الاتحاد خلال الشهر الفضيل، نظراً لمكانتها ضمن مهرجان الشيخ زايد الذي يُعد أحد أبرز الفعاليات الوطنية التراثية والمجتمعية، وما توفره البطولة من منصة تنافسية تجمع نخبة لاعبي الأندية والأكاديميات في أجواء تعكس التكامل بين الرياضة والتراث والثقافة المجتمعية.

كما تُعد البطولة فعالية رمضانية مجتمعية تتيح للعائلات متابعة أبنائها في أجواء تنافسية إيجابية، وتعزّز حضور الجوجيتسو كرياضة قريبة من الأسرة والمجتمع.

وفي السياق ذاته، تندرج منافسات الجوجيتسو ضمن «تحدي حفيت الرياضي» و«بطولة ند الشبا الرمضانية – ناس» ضمن جهود الاتحاد في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية، واستقطاب مختلف فئات المجتمع على مستوى الدولة.

وأكد محمد سالم الظاهري، نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، أن المشاركة في ثلاث بطولات خلال شهر رمضان يجسّد الحضور المتنامي لرياضة الجوجيتسو في المجتمع، ويؤكد نجاح رؤية الاتحاد في تعزيز انتشارها وتوسيع قاعدة ممارسيها من مختلف فئات المجتمع. وقال: «تمثّل بطولة منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية محطة محورية في أجندة الاتحاد خلال الشهر الفضيل، لما تحمله من بُعد وطني ومجتمعي ضمن مهرجان الشيخ زايد، وما توفّره من منصة تجمع بين التنافس الرياضي والهوية الثقافية والتراثية».

ويواصل اتحاد الإمارات للجوجيتسو، من خلال هذه البطولات، ترسيخ مكانة الدولة على خريطة الجوجيتسو العالمية، مستنداً إلى دعم القيادة الرشيدة ورؤيتها في الاستثمار بالإنسان وبناء أجيال تتمسك بقيم التميز والانضباط ونمط الحياة الصحي.