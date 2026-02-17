الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
«إكس آر جي للدراجات» يحدّد هدفه من طواف الإمارات

«إكس آر جي للدراجات» يحدّد هدفه من طواف الإمارات
17 فبراير 2026 16:14

أبوظبي (وام)
أكد أندريه هاوبتمان، المدير الرياضي لفريق «الإمارات إكس آر جي» للدراجات الهوائية، أن الفريق تنتظره مرحلتان من أقوى مراحل طواف الإمارات، وهما الثالثة التي تنطلق غداً، والخامسة وقبل الأخيرة من الحدث العالمي، الذي يقام بتنظيم مجلس أبوظبي الرياضي، وهو السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط، ضمن روزنامة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.
وتقام المرحلة الثالثة من الطواف، انطلاقاً من أمِّ القيوين، وصولاً إلى جبل مبرح، في رأس الخيمة، لمسافة 183 كيلومتراً، فيما تقام المرحلة الجبلية (الخامسة) وقبل الأخيرة في منطقة العين، انطلاقاً من متحف العين، وصولاً إلى قمة جبل حفيت لمسافة 168 كيلومتراً.
وقال هاوبتمان في تصريح له على هامش انطلاقة منافسات النسخة الثامنة من الطواف أمس: «فخورون بما قدّمه الدرّاج الشاب الصاعد إسحاق ديل تورو بعدما تمكن من حسم لقب المرحلة الأولى وأكد للجميع أنه قادر على صناعة الفارق وننتظر منه المزيد».
وينافس فريق الإمارات إكس آر جي على لقب النسخة الحالية من الطواف، بعدما تمكّن من تحقيق اللقب 3 مرات، عبر لاعبه تادي بوجتشار، والذي يغيب عن النسخة الحالية.
وأرجع مدير فريق الإمارات إكس آر جي الفوز بالمرحلة الأولى من الطواف إلى التخطيط الجيد، ودراسة الأمر من خلال الصمود، والتأكيد على عدم الخسارة، خاصة بسبب الطقس، والرياح، والأهداف الواضحة للفريق، موضّحاً أن عزم اللاعب ديل تورو مكّنه من البقاء حتى الحسم.
وقال: إن كل سباق مهمّ وكل مرحلة مهمّة، وينتظرنا المزيد خلال الأيام المقبلة، ولا نزال بعيدين عن نهاية الحدث، لكننا نسير في الطريق الصحيح، وسنفعل ما بوسعنا من أجل الفوز.

