مورينيو يهدد ريال مدريد بالسلاح السري

معتز الشامي (أبوظبي)

يحل العملاق الإسباني ريال مدريد ضيفاً ثقيلاً على بنفيكا، على ملعب «دا لوز»، في لشبونة، مساء اليوم الثلاثاء، في ذهاب ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وخاض الفريقان مباراة تاريخية بالجولة الأخيرة من مرحلة الدوري، حيث سجل حارس المرمى أناتولي تروبين هدفاً مذهلاً برأسية بالدقيقة 98، ليقود بنفيكا للفوز على ريال مدريد 4-2 واستمرار فريقه في البطولة، كما أقصت الهزيمة الفريق الملكي إلى الملحق.

وسيكون صانع الألعاب البرتغالي رافا سيلفا متاحاً لمباراة الذهاب ضد ريال مدريد، مساء اليوم، بعد تسجيله في دوري أبطال أوروبا، ليقدم إضافات مؤثرة لفريق بنفيكا؛ عبر تحركات متواصلة في المساحات الفارغة، وقدرة على الهجوم خلف لاعبي الوسط، ومهارة في التغلغل داخل منطقة الجزاء.

وبوجود سيلفا، يكتسب بنفيكا زخماً في الهجمات المرتدة ويشكل تهديداً حقيقياً عند الانطلاق السريع، حيث يعد سلاحاً سرياً لم يتمكن جوزيه مورينيو من استخدامه في مباراة 4-2 في دور المجموعات.

ورغم الأداء المميز الذي قدمه الأوكراني هيورهي سوداكوف أمام ريال مدريد في مباراة الفريقين الأخيرة، إلا أن مشاركته أساسياً لا تزال غير مؤكدة، كما يعد إشراك سلفا وسوداكوف معاً خياراً مطروحاً.

وحجز لاعب الوسط الهجومي البرتغالي مكانه في التشكيلة الأساسية في المباراتين الأخيرتين لبنفيكا. وفي مواجهة ريال مدريد بقدرته الفائقة على استغلال أخطاء الخصوم بكفاءة قاتلة، ولكنه يمنح مساحات أيضاً عند اضطراره للعودة للدفاع، قد يكون رافا هو اللاعب الحاسم.

وعاد رافا إلى موطنه في الميركاتو الشتوي الماضي. بعد انتهاء فترة 8 مواسم قضاها في بنفيكا صيف عام 2024، أمضى عاماً ونصف في بشكتاش التركي. ورغم أدائه المميز (23 هدفاً و16 تمريرة حاسمة في 65 مباراة)، إلا أن رحيله أثار ضجة كبيرة.

واستدعاه النادي التركي للتدريب في الرابعة صباحا، في خطوة فسرت على أنها محاولة لإجباره على الرحيل. توترت العلاقة بين الطرفين، فاختار اللاعب تغيير مساره والعودة لموطنه.

ووقع سيلفا عقداً مع بنفيكا يمتد حتى عام 2028. وكلفت الصفقة خزائن النادي 5 ملايين يورو، إضافة إلى حوافز قد تصل بالصفقة إلى 7 ملايين يورو، كما وافق سيلفا على تخفيض كبير في راتبه، من 9 ملايين يورو سنوياً إلى 2.2 مليون يورو، ليرتدي قميص بنفيكا مجدداً ويلعب تحت قيادة مورينيو.