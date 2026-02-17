«توقعات أوبتا» تنصف الريال قبل مواجهة بنفيكا الثأرية

معتز الشامي (أبوظبي)

يستضيف بنفيكا العملاق الإسباني ريال مدريد في مباراة ذهاب مثيرة، مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب «دا لوز»، في لشبونة، ضمن ملحق دور الـ16 في دوري أبطال أوروبا لموسم 2025-2026.

وخاض الفريقان مباراة تاريخية بالجولة الأخيرة من مرحلة الدوري نهاية يناير الماضي، حيث سجل حارس المرمى أناتولي تروبين هدفاً مذهلاً برأسية بالدقيقة 98، ليقود بنفيكا للفوز على ريال مدريد 4-2، ويحافظ على استمرار فريقه في دوري أبطال أوروبا.

وأدت الهزيمة الكارثية لريال مدريد إلى خروجه من المراكز المؤهلة تلقائياً لدور الـ16 وإجباره على خوض مرحلة خروج المغلوب الإضافية، لكن منذ تلك الخسارة قبل 3 أسابيع، شهد فريق ألفارو أربيلوا تحسناً في الأداء بـ3 انتصارات متتالية في الدوري الإسباني.

وفي حين أن ذلك سيرفع بلا شك من ثقتهم قبل مهمة الثأر في لشبونة، إلا أن مستواهم في أوروبا هذا الموسم كان غير متّسق، كما يتضح من احتلالهم المركز التاسع في مرحلة الدوري.

وخلال آخر 11 مباراة خاضها ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا، خسر 6 مباريات أكثر مما فاز به (5 مباريات). وقبل هذه المباريات الـ11 الأخيرة، كانت هزائمه الست السابقة في البطولة قد جاءت خلال 39 مباراة، بين أبريل 2022 ومارس 2025.

وبالمثل، استغل بنفيكا الثقة المكتسبة من الفوز على ريال مدريد، ولم يخسر في مبارياته الثلاث منذ ذلك الحين، ويتطلّع المدرب جوزيه مورينيو إلى التفوق على فريقه السابق للمرة الثانية على التوالي.

وبعد فوزه على نابولي وريال مدريد، يسعى بنفيكا إلى تحقيق 3 انتصارات متتالية على أرضه في دوري أبطال أوروبا بموسم واحد، وذلك للمرة الثانية فقط بعد موسم 1994-1995.

وبفضل خبرة ريال مدريد تحت الضغط العالي، وخاصة في دوري أبطال أوروبا، يدخل الفريق مباراة الثلاثاء كمرشح للفوز وفقاً لتوقعات «أوبتا»، بنسبة 47%، بينما تبلغ نسبة فوز بنفيكا 28.7%، وتنتهي المباراة بالتعادل بنسبة 24.3%.

أما عن تاريخ مواجهات بنفيكا ضد ريال مدريد، فقد قدم بنفيكا مباراة تاريخية في دوري أبطال أوروبا بفوزه المذهل 4-2 قبل 3 أسابيع، ويأمل الفريق في تكرار هذا الفوز، ومن الأمور التي تبشر بالخير لفريق مورينيو فوزه في 3 من أصل 4 مباريات جمعته بريال مدريد في دوري أبطال أوروبا/كأس أوروبا (خسارة واحدة)، لكن تاريخياً، عانى بنفيكا أمام الفرق الإسبانية، حيث فاز في مباراتين فقط من آخر 8 مباريات له في البطولة ضد فرق إسبانية.

وفي المقابل، يستمد ريال مدريد الثقة من فوزه في 8 من آخر 10 مباريات له ضد فرق برتغالية (تعادل واحد وخسارة واحدة)، مسجلاً معدل 2.2 هدف في المباراة الواحدة.

ولا يوجد فارق يذكر بين بنفيكا وريال مدريد في أسلوب الهجوم، حيث يعتمد كلا الفريقين على أسلوب مباشر في الثلث الهجومي الأخير، ويُعد الفريقان الأكثر تسجيلاً للأهداف من الهجمات المباشرة في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم (4 أهداف لكل منهما)، بينما يحتل ريال مدريد المركز الأول في إجمالي الهجمات المباشرة (29، بمعدل 3.6 في المباراة الواحدة) ويأتي بنفيكا في المركز الثاني (17، بمعدل 2.1 في المباراة الواحدة).

وبالحديث عن المهاجمين المباشرين، يأمل ريال مدريد أن يكون مبابي قد تعافى من الإصابة التي أبعدته عن مباراة ريال سوسيداد، وأن يكون جاهزاً للمشاركة أساسياً مساء اليوم الثلاثاء.

وسجل اللاعب الفرنسي 13 هدفاً في 7 مباريات أوروبية هذا الموسم. ومن بين جميع اللاعبين الذين خاضوا 5 مباريات على الأقل، يُعد هذا أعلى معدل تهديفي لأي لاعب في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا (1.86 هدف في المباراة الواحدة).

وفي المقابل بالنسبة إلى بنفيكا، فمن المؤكد أن الأنظار ستكون متجهة نحو ففانجيليس بافليديس، الذي سجل 9 أهداف في البطولة، ويحتاج إلى هدف واحد فقط ليصبح ثاني لاعب في بنفيكا يصل إلى 10 أهداف في موسم واحد من دوري أبطال أوروبا، بعد أوسكار كاردوزو (11 هدفاً).