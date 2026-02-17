أغلى نجوم الأكاديميات بين فِرق «الأبطال».. برشلونة يتصدر بفضل لامال

معتز الشامي (أبوظبي)

تنطلق مباريات ذهاب ملحق دور الـ 16 بدوري أبطال أوروبا 2025-2026، اليوم الثلاثاء وغداً الأربعاء، بنظام (خروج المغلوب - ذهاب وإياب)، حيث تتنافس خلالها الفِرق أصحاب المراكز من التاسع إلى 24، ليتأهل الثمانية الفائزون إلى دور الـ16، وبينما تثير التعاقدات الجديدة الضخمة حماساً كبيراً لدى الجماهير حول العالم، إلا أن المكسب الحقيقي للفرق يقاس بخروج لاعب محلي شقّ طريقه من فرق الشباب إلى الفريق الأول. فأيٌّ من أندية دوري أبطال أوروبا هذا الموسم تمتلك أغلى مجموعة من نجوم أكاديمياتها؟

ويتصدر القائمة برشلونة، عملاق الليجا الإسبانية، القائمة، وربما ليس من المستغرب، فأكاديمية «لاماسيا» التابعة له مشهورة عالمياً، ويضم الفريق حالياً 9 لاعبين من خريجيها.

وتبلغ القيمة السوقية لهؤلاء اللاعبين مجتمعين 575 مليون يورو، ويُعدّ كل من، لامين يامال (200 مليون يورو)، وباو كوبارسي (80 مليون يورو)، وفيرمين لوبيز (70 مليون يورو)، وداني أولمو (60 مليون يورو)، وأليخاندرو بالدي (60 مليون يورو) أغلى اللاعبين.

ويحتل العملاق الألماني بايرن ميونيخ، المركز الثاني، حيث يضم 7 لاعبين من خريجي أكاديميته، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 293.95 مليون يورو، ويُعد جمال موسيالا النجم الأغلى قيمة (130 مليون يورو).

ويأتي نادي أتلتيك بلباو الإسباني في المركز الثالث، فبفضل سياسته التي تقتصر على اللاعبين الباسكيين، يصل عدد لاعبيه من خريجي أكاديميته إلى 20 لاعباً، وتبلغ القيمة السوقية لهؤلاء النجوم مجتمعين 267 مليون يورو.

فيما يحتل أرسنال المركز الرابع، بـ4 لاعبين سابقين من أكاديمية «هال إند» في تشكيلته الحالية، حيث تبلغ قيمتهم الإجمالية 255 مليون يورو. ويُعد بوكايو ساكا أغلى هؤلاء اللاعبين (130 مليون يورو).

ويأتي تشيلسي، في المركز الخامس، بقيمة سوقية تبلغ 217 مليون يورو، بفضل 6 لاعبين من خريجي الأكاديمية، بينما يحتل مانشستر سيتي المركز السادس بقيمة 180.80 مليون يورو، بـ 5 لاعبين.

ويكمل سبورتينج لشبونة البرتغالي (145 مليون يورو بـ 6 لاعبين)، وريال مدريد (128 مليون يورو بـ 6 لاعبين)، وباريس سان جيرمان (123 مليون يورو بـ 5 لاعبين)، وأتلتيكو مدريد (107 ملايين يورو بـ 3 لاعبين) قائمة العشرة الأوائل.