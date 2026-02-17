«دبي لتنس السيدات».. تأهل المصنفات يشعل المنافسات في اليوم الثالث

دبي (الاتحاد)

تصاعدت حدة المنافسات في بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات من فئة 1000 نقطة، حيث نجحت مجموعة من المصنفات مبكراً بحجز بطاقة التأهل إلى دور الـ 16 في البطولة.

وشهد اليوم الثالث من البطولة تسع مباريات، حيث فازت الأميركية كوكو جوف، المصنفة الرابعة عالمياً والثالثة في البطولة، على آنا كالينسكايا بمجموعتين متتاليتين دون رد، 6-4، 6-4، في مباراة امتدت نحو ساعة ونصف. وشهد الملعب الرئيسي ظروفاً صعبة بفعل الرياح المتقلبة التي أثرت على أداء اللاعبتين، فتبادلت كل منهما السيطرة على مجريات اللقاء، قبل أن تميل الكفة في النهاية لصالح جوف وتحسم المباراة لصالحها أمام منافستها التي هزمتها سابقاً في طريقها إلى نهائي 2024.

وتستعد جوف لمواجهة إليز ميرتنز في دور الـ 16، بعد أن تغلبت البلجيكية على المصنفة الرابعة عشرة في البطولة إيما نافارو بنتيجة 6-2، 6-2 في 75 دقيقة فقط على الملعب الجديد رقم 1 في وقت سابق. وعن استعداداتها للمباراة المقبلة، قالت جوف: "أشعر بحالة جيدة، فالمباراة لم تكن طويلة جداً. وسأركز الآن على الجوانب التي أحتاج إلى تطويرها استعداداً لمواجهة الغد".

وعلى أرض الملعب الرئيسي، حققت المصنفة الرابعة في البطولة جيسيكا بيجولا فوزاً سريعاً على اللاعبة الفرنسية فارفارا جراتشيفا، التي تأهلت من التصفيات، حيث احتاجت إلى 70 دقيقة فقط لتفوز بنتيجة 6-4، 6-0. وبهذا الفوز، تستعد بيجولا، المصنفة الخامسة عالمياً، لمواجهة أمريكية خالصة مع النجمة الصاعدة إيفا يوفيتش، التي تغلبت على ديانا شنايدر بنتيجة 6-4، 1-6، 6-0.

وفي الملعب رقم 2، واصلت كارلا تاوسون، وصيفة البطولة العام الماضي، تألقها بفوز سهل بنتيجة 6-2، 6-4 على الأميركية بيتون ستيرنز. وبعد إقصاء صوفيا كينين، بطلة أستراليا المفتوحة لعام 2020، من الدور الأول، ستخوض تاوسون مباراة مرتقبة ضد البولندية ماجدا لينيت، التي أطاحت بالمصنفة الـ 12 عالمياً والثامنة في البطولة إيكاترينا ألكساندروفا في مباراة مثيرة انتهت بنتيجة 6-2، 4-6، 6-1.

كما تأهلت السويسرية بليندا بنشيتش، حاملة لقب البطولة لعام 2019، إلى دور الـ 16، بعد حصولها على التأهل بداعي انسحاب الخصم بعد انسحاب التشيكية سارة بيجليك بسبب الإصابة، والتي كانت قد حصلت على بطاقة دعوة للمشاركة في البطولة.

وحصلت المصنفة الخامسة في البطولة ميرا أندريفا أيضاً على التأهل بداعي انسحاب الخصم بعد انسحاب الروسية-الأسترالية داريا كاساتكينا من مباراتهما قبل انطلاقها. وستلعب أندريفا، حاملة اللقب، ضد الرومانية جاكلين كريستيان في دور الـ 16، بعد أن نجحت بتجاوز اللاعبة المتأهلة إيلا سايد التي انسحبت إثر خسارتها المجموعة الأولى 0-6.

وأخيراً، حافظت الكرواتية أنطونيا روزيتش، التي أقصت النجمة البريطانية إيما رادوكانو مساء الاثنين، على مستواها القوي لتتأهل، حيث تغلبت على أناستاسيا زاخاروفا بنتيجة 6-1 و6-7 و6-1، لتخوض بذلك مواجهة ماراثونية ثانية من ثلاث مجموعات خلال أقل من 24 ساعة. وبناءً على نتائج مساء يوم الثلاثاء، قد تواجه روزيتش المصنفة الأولى في البطولة إيلينا ريباكينا في دور الـ16. وتلعب النجمة الكازاخستانية مع الأسترالية كيمبرلي بيريل، المتأهلة من التصفيات، على الملعب الرئيسي في تمام الساعة السابعة مساءً يوم الثلاثاء.

وتقام النسخة الـ26 من البطولة من 15–21 فبراير بمشاركة 16 لاعبة من أفضل 20 و33 من أفضل 40 عالمياً.