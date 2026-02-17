النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية تنطلق غداً

دبي(وام)

تنطلق غداً منافسات النسخة الـ13 من دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام سنوياً خلال شهر رمضان المبارك في مجمّع ند الشبا الرياضي، وتستمر حتى 7 مارس المقبل، بإجمالي جوائز مالية تبلغ 4.5 مليون درهم، مع توقعات بمشاركة أكثر من 8000 رياضي في مختلف الرياضات.

وتتضمن الدورة في نسختها الحالية 11 لعبة أولمبية ومجتمعية تشمل الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، والريشة الطائرة، إلى جانب كرة السلة الثلاثية (3×3)، مع تنظيم عدة مسابقات ضمن كل لعبة.

ومن المقرر أن تنطلق الدورة بالتصفيات التمهيدية لبطولة البادل الدولية للرجال والسيدات، التي تقام على مدار يومين، على أن تقام أدوارها الرئيسية خلال الفترة من 19 إلى 22 فبراير الجاري، وتتوالى تباعاً انطلاق باقي المسابقات.

وعقدت اللجنة المنظمة سلسلة اجتماعات تنسيقية للتأكد من جاهزية انطلاق الحدث، الذي يشهد إقبالاً سنوياً متزايداً من الرياضيين من داخل الدولة وخارجها، ويستقطب نخبة من اللاعبين المحترفين الدوليين في عدد من الرياضات المدرجة ضمن برنامجه.