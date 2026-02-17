الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

6 فرق تشارك في بطولة غنتوت الدولية للبولو

6 فرق تشارك في بطولة غنتوت الدولية للبولو
17 فبراير 2026 23:01

أبوظبي (وام)
أعلن نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو تنظيم البطولة الدولية خلال الفترة من 21 فبراير الحالي إلى 7 مارس المقبل، برعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، رئيس نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو.
وتشهد البطولة مشاركة 6 فرق هي: الإمارات، وغنتوت، وأبوظبي، والباشا، والحبتور، وبنقاش، وتنطلق مبارياتها وفق قوانين اتحاد الإمارات للبولو، على ملاعب نادي غنتوت، بالمواجهة الافتتاحية بين فريقي الحبتور والباشا.
جاء الإعلان عن هذه التفاصيل خلال مؤتمر صحفي اليوم بمقر نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، كما تم إجراء القرعة بحضور مسؤولي النادي والفرق المشاركة.
وقال سعيد بن حوفان المنصوري، نائب رئيس مجلس إدارة النادي، إن البطولات والفعاليات التي ينظمها النادي حققت نجاحاً كبيراً، بدعم ورعاية سمو الشيخ فلاح بن زايد آل نهيان، مؤكداً حرص النادي على توفير أعلى مستويات التنظيم، وتهيئة بيئة تنافسية مميزة خلال شهر رمضان، بما يتماشى مع استراتيجية النادي في تنظيم الفعاليات المتنوعة على مدار الموسم.
وأكد عبدالباسط الحمادي، المدير التنفيذي للنادي، اكتمال جميع الاستعدادات لانطلاق المنافسات، ووضع كافة التدابير لنجاحها، لاسيما أنها تتزامن مع شهر رمضان، وتقام في الفترة المسائية بعد الإفطار وسط أجواء التحدي والمنافسة بين الفرق المشاركة، وفي بيئة محفزة يوفرها النادي وفق المعايير الدولية لاستضافة الفرق والجماهير على حد سواء، بما يجعلها واحدة من أبرز تجارب البولو على الصعيد الدولي.

أخبار ذات صلة
«الأمن السيبراني»: 71.4% من التهديدات السيبرانية المستهدِفة للإمارات خلفها جهات مدعومة من دول
«ألبن كابيتال»: 390 ألف وحدة سكنية جديدة في الإمارات إلى 1.51 مليون في 2030
فلاح بن زايد
نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو
الإمارات
الحبتور
آخر الأخبار
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
الرياضة
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
اليوم 19:00
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
اليوم 18:00
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
الرياضة
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
اليوم 17:30
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
علوم الدار
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
اليوم 17:08
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اقتصاد
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©