الأربعاء 18 فبراير 2026
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

الوصل يقلب الطاولة على الزوراء ويبلغ ربع نهائي أبطال آسيا 2

17 فبراير 2026 23:43

معتصم عبدالله (دبي)‬‬‬‬
حجز الوصل مقعده في الدور ربع النهائي من دوري أبطال آسيا 2، بعدما قلب تأخره في مجموع المباراتين أمام الزوراء إلى انتصار مثير 4-2 بعد التمديد، في لقاء الإياب الذي جمع الفريقين على استاد زعبيل، ليصعد «الإمبراطور» بمجموع المباراتين 6-5، معوضاً خسارته ذهاباً في بغداد 2-3.
أنهى الوصل الوقت الأصلي متقدماً 3-2، عبر برايان بالاسيوس (46)، وميجيل بورخا (76)، فيما سجل للزوراء إبراهيم تواميا (21 و65)، وفي اللحظات الأخيرة من الوقت بدل الضائع، أعاد أدريلسون الأمل لأصحاب الأرض بهدف ثالث في الدقيقة (90+3)، ليتساوى الفريقان في مجموع المباراتين ويمتد اللقاء إلى شوطين إضافيين.
وفي الوقت الإضافي، حسم أدريلسون المواجهة بهدف رابع في الدقيقة (109)، مؤكداً تفوق الوصل وإعلانه العبور المستحق إلى ربع النهائي وسط أجواء جماهيرية حماسية في زعبيل.
وكانت مواجهة الذهاب قد انتهت بفوز الزوراء 3-2 على استاد نادي الزوراء في بغداد، ما جعل مباراة الإياب مفتوحة على جميع الاحتمالات حتى اللحظات الأخيرة.
وجاء تأهل الوصل امتداداً لمشواره القوي في دور المجموعات، بعدما تصدر ترتيب المجموعة الأولى برصيد 14 نقطة من ست مباريات، متقدماً على الاستقلال الإيراني (8 نقاط)، والمحرق البحريني (7 نقاط)، والوحدات الأردني (4 نقاط).
في المقابل، كان الزوراء قد تأهل وصيفاً عن المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط، خلف النصر السعودي المتصدر، ومتقدماً بفارق المواجهات المباشرة على الاستقلال الطاجيكي، فيما بقي رصيد غوا الهندي خالياً من النقاط.
وبهذا الانتصار الدرامي، يواصل الوصل رحلته القارية بثقة متجددة وطموح متصاعد نحو المنافسة على اللقب.

