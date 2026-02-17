سفيتولينا تختبر القيادة على الطرق الوعرة في دبي

دبي (الاتحاد)

يفرض إيقاع المنافسات رفيعة المستوى على اللاعبين التمتع بالهدوء تحت الضغط والسرعة في اتخاذ القرار والثقة بالحدس، وهي صفات تألفها إيلينا سفيتولينا، المصنّفة التاسعة عالمياً، جيداً بفضل تجربتها ضمن جولة رابطة محترفات التنس. ووجدت سفيتولينا نفسها هذا الأسبوع في دبي أمام اختبار من نوع مختلف، حين خاضت اللاعبة المتوجة بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس مرتين تجربة «مرسيدس-بنز» للقيادة على الطرق الوعرة في حي دبي للتصميم.

وقبيل انطلاق بطولة رابطة محترفات التنس فئة 1000 نقطة، ابتعدت سفيتولينا عن روتينها المعتاد داخل الملعب وخاضت تجربة مميزة في المسار المعد خصيصاً للقيادة الوعرة، حيث بدأت من مقعد الراكب، ثم انتقلت إلى مقعد القيادة. وبمرافقة مدرب خبير، تعاملت مع منحدرات حادة وتضاريس صخرية وعوائق تقنية صمّمت لاختبار التحكم والثقة بالنفس.

وقالت سفيتولينا: «تجربة رائعة حقاً، خصوصاً لمن يحب هذا النوع من التحديات، استمتعت بها كثيراً، وسأعود بالتأكيد».

وبالنسبة للاعبة المصنفة الثالثة عالمياً سابقاً، بدت أوجه الشبه بين القيادة على الطرق الوعرة والتنس الاحترافي واضحة منذ اللحظة الأولى، وأضافت: «أعتقد أنها قريبة جداً من التنس، لأن لعب المباريات يشبه ركوب قطار الملاهي، أحياناً عليك أن تتقبل الأمر، وتتعامل معه، وتتعلم كيف تحسن التصرف في الظروف القاسية».

كما منحتها التجربة إعادة ضبط ذهنية وسط أسبوع حافل بالمنافسات، وتابعت: «بالنسبة لي، من الجميل القيام بشيء ممتع خارج الملعب. أحب التحديات الصعبة، فهي تعيدني إلى ما أعيشه على أرض الملعب. عندما تتوقف عن لعب التنس، هذا أكثر ما تفتقده، وتجارب كهذه تعيدك إلى شيء تستمتع به حقاً».

وبعد أن جربت المسار من مقعد الراكب، قررت اللاعبة الأوكرانية الإمساك بالمقود بنفسها، لتأخذ التجربة إلى أقصاها، وقالت: «أحب التجارب القوية لأنها تجعلني أشعر بالحيوية، وفي الوقت نفسه بالسيطرة. مع هذه السيارة والمدرب إلى جانبي، شعرت بثقة كافية لأندفع بكل حماس. إنها تجربة توقظ في داخلي تلك المشاعر الجريئة».

وتصل سفيتولينا إلى دبي وهي في حالة فنية ممتازة بعدما بلغت نصف نهائي بطولة أستراليا المفتوحة، في انطلاقة إيجابية لموسم 2026. ومع تتويجها بلقب بطولة سوق دبي الحرة للتنس عامي 2017 و2018، فهي تعود إلى بطولة تحمل مكانة خاصة في مسيرتها.

وتابعت: «كان مهماً بالنسبة لي أن أبدأ الموسم بقوة وأن أقدم مستوى جيداً في أستراليا، لذا أشعر بأنني في وضع جيد. أبذل قصارى جهدي للاستعداد لبطولة دبي، ولقد فزت هنا مرتين، ودائماً ما تكون دبي مكاناً رائعاً للعودة إليه. جدول البطولة يضم نخبة من اللاعبات المتميزات، لذا يجب أن أكون جاهزة منذ المباراة الأولى، وسأبذل كل ما في وسعي للمضي بعيداً في المنافسات».