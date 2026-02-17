الأربعاء 18 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

النسخة الثانية من «تحدي حفيت الرياضي» تنطلق الجمعة بالعين

جانب من المؤتمر الصحفي للإعلان عن تفاصيل النسخة الـ 2 (وام)
18 فبراير 2026 01:28

العين (وام)

أخبار ذات صلة
بلدية مدينة العين تؤكد جاهزيتها لشهر رمضان المبارك
تفاهم بين جامعة العين و«أبولونيا» و«سينيرجي القابضة»

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنطلق بعد غد الجمعة النسخة الثانية من «تحدي حفيت الرياضي»، والتي تستمر حتى الـ 19 من شهر رمضان الفضيل، في أكبر كرنفال تفاعلي رياضي اجتماعي تشهده المنطقة، وتنظّمها بلدية مدينة العين بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي العين الرياضي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا المنظمة بقاعة رئيس مجلس الإدارة باستاد هزاع بن زايد، أمس، بحضور سالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة، وراشد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، مدير تحدِّي حفيت الرياضي.
وأعلنت اللجنة اكتمال جميع الترتيبات لانطلاق الحدث، بالإضافة إلى اعتماد رفع إجمالي قيمة الجوائز والسحوبات بنسبة 100%، في خُطوة تعكس التوسع النوعي الذي تشهده البطولة وتنامي حضورها المجتمعي والرياضي.
وأكّد سالم راشد بن حضيرم الكتبي أن النجاح الذي حققته النسخة الأولى جاء بفضل الرعاية الكريمة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن «تحدي حفيت الرياضي» تجاوز مفهوم المنافسة الرياضية، ليصبح منصة مجتمعية متكاملة تعزّز روح الشهر الفضيل، وترسّخ قيم التعاون والتلاحم، وتعكس مكانة العين وجهة رياضية وسياحية عالمية.
من جانبه، أوضح راشد عبدالله أن النسخة الحالية تشهد توسعاً كبيراً بتنظيم 37 بطولة رياضية، بزيادة 14 بطولة على النسخة الأولى، مع استهداف مشاركة تصل إلى 20 ألف رياضي ورياضية، استجابةً للإقبال المتزايد من مختلف فئات المجتمع، بما يشمل الألعاب السنية، والرياضة النسائية، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم.
وكشفت اللجنة المنظمة عن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في إجراء قرعة بطولة الأحياء السكنية لكرة القدم، بمشاركة 32 فريقاً تمثّل أحياء منطقة العين، عبر آليات تحليل بيانات تضمن توزيعاً متوازناً.

العين
تحدي حفيت
هزاع بن زايد
آخر الأخبار
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
الرياضة
«دبي البحري» يحصل على شهادات اعتماد لثلاثة ابتكارات
اليوم 19:00
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
الرياضة
أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية
اليوم 18:00
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
الرياضة
حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
اليوم 17:30
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
علوم الدار
بمكرمة من محمد بن راشد.. حمدان بن محمد يأمر بإعفاء 316 مواطناً من سداد القروض الإسكانية
اليوم 17:08
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اقتصاد
دبي الجنوب تفتتح منشأة «RH Aero» لمعدات وخدمات الطيران
اليوم 17:07
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©