النسخة الثانية من «تحدي حفيت الرياضي» تنطلق الجمعة بالعين

العين (وام)

تحت رعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، تنطلق بعد غد الجمعة النسخة الثانية من «تحدي حفيت الرياضي»، والتي تستمر حتى الـ 19 من شهر رمضان الفضيل، في أكبر كرنفال تفاعلي رياضي اجتماعي تشهده المنطقة، وتنظّمها بلدية مدينة العين بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي العين الرياضي.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقدته اللجنة العليا المنظمة بقاعة رئيس مجلس الإدارة باستاد هزاع بن زايد، أمس، بحضور سالم راشد بن حضيرم الكتبي، رئيس اللجنة، وراشد عبدالله، الرئيس التنفيذي لشركة نادي العين للاستثمار، مدير تحدِّي حفيت الرياضي.

وأعلنت اللجنة اكتمال جميع الترتيبات لانطلاق الحدث، بالإضافة إلى اعتماد رفع إجمالي قيمة الجوائز والسحوبات بنسبة 100%، في خُطوة تعكس التوسع النوعي الذي تشهده البطولة وتنامي حضورها المجتمعي والرياضي.

وأكّد سالم راشد بن حضيرم الكتبي أن النجاح الذي حققته النسخة الأولى جاء بفضل الرعاية الكريمة لسمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، مشيراً إلى أن «تحدي حفيت الرياضي» تجاوز مفهوم المنافسة الرياضية، ليصبح منصة مجتمعية متكاملة تعزّز روح الشهر الفضيل، وترسّخ قيم التعاون والتلاحم، وتعكس مكانة العين وجهة رياضية وسياحية عالمية.

من جانبه، أوضح راشد عبدالله أن النسخة الحالية تشهد توسعاً كبيراً بتنظيم 37 بطولة رياضية، بزيادة 14 بطولة على النسخة الأولى، مع استهداف مشاركة تصل إلى 20 ألف رياضي ورياضية، استجابةً للإقبال المتزايد من مختلف فئات المجتمع، بما يشمل الألعاب السنية، والرياضة النسائية، وكبار المواطنين، وأصحاب الهمم.

وكشفت اللجنة المنظمة عن اعتماد تقنيات الذكاء الاصطناعي في إجراء قرعة بطولة الأحياء السكنية لكرة القدم، بمشاركة 32 فريقاً تمثّل أحياء منطقة العين، عبر آليات تحليل بيانات تضمن توزيعاً متوازناً.