الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي لأصحاب الهمم» يشيد بنجاح «دولية» فزاع لألعاب القوى

«دبي لأصحاب الهمم» يشيد بنجاح «دولية» فزاع لألعاب القوى
18 فبراير 2026 11:43

دبي(الاتحاد)
أشاد مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم بالنجاح الكبير الذي حققته بطولة فزاع الدولية لألعاب القوى لأصحاب الهمم "الجائزة الكبرى " دبي 2026"، والتي أقيمت خلال الفترة من 10 إلى 13 فبراير الجاري بمشاركة 500 لاعب ولاعبة من 56 دولة.
وأكد المجلس أن بطولات فزاع ساهمت في تحقيق عدة نجاحات على الصعيد الفني، من خلال النتائج والأرقام القياسية التي تحققت في منافساتها وعلى المستوى الترويجي والاقتصادي والسياحي لدولة الإمارات ودبي بصفة خاصة، حيث أصبحت نموذجاً رائداً وملهماً لأصحاب الهمم ومركزاً للتميز الرياضي، بدمج هذه الفئة في المجتمع عبر بوابة الرياضة لتتخطى مشاهدات نسخة دبي لألعاب القوى 2026 حاجز الـ 14 مليون مشاهدة على وسائل التواصل الاجتماعي.
جاء ذلك خلال اجتماعه الدوري الذي عقدته إدارة النادي برئاسة ثاني جمعة بالرقاد، والذي اطلع من خلاله على استعدادات النادي لإطلاق المهرجان الرمضاني يوم الاثنين المقبل، والذي يشتمل على فعاليات رياضية وثقافية ومجتمعية ومسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهممو والمجلس الرمضاني وبطولة كرة السلة على الكراسي المتحركة وضمن فعاليات دورة ند الشبا الرياضية، كما اطلع المجلس على نتائج المؤشرات الاستراتيجية لعام 2025.

أخبار ذات صلة
منصور بن محمد: دورة ند الشبا الرياضية محطة سنوية تجمع نخبة الرياضيين
أجندة رمضانية حافلة بالبطولات والفعاليات المجتمعية
نادي دبي لأصحاب الهمم
بطولات فزاع الدولية لأصحاب الهمم
دورة ند الشبا الرياضية
ثاني جمعة بالرقاد
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©