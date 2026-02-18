صلاح يبدأ رحلته «الأسطورية» مع ليفربول في 27 رمضان

عمرو عبيد (القاهرة)



بعد رحلة قصيرة جداً، قضاها النجم المصري محمد صلاح مع تشيلسي، لم تستغرق أكثر من خوض 19 مباراة خلال أقل من «نصفي» موسمين، وتخلّلها إعارات مُستمرة إلى «الكالشيو»، قبل الانتقال النهائي إلى روما، لم يتوقع أحد عودة «الفرعون» إلى «البريميرليج»، وبالطبع لم يتخيّل صلاح أو أقرب المقربين منه، أن يتوهج بتلك الصورة «الخارقة»، في الدوري «الأصعب» عالمياً، ويصنع «رحلة أسطورية» لا تزال مُستمرة حتى الآن، بعد 9 سنوات. لكن يبدو أن «بركة» شهر رمضان، أصابت الجناح المصري في عام 2017، بعد تألقه اللافت مع «الذئاب»، خلال موسمي الإعارة ثم الانتقال، إذ إنه لم ينتظر طويلاً من أجل العودة إلى «البريميرليج»، لرد اعتباره الكروي على المُستوى الشخصي هُناك، وفي السابع والعشرين من شهر رمضان «الصيفي» آنذاك لعام 1438، الموافق 22 يونيو 2017، اتفق روما مع ليفربول على انتقال صلاح، ليبدأ مسيرته التاريخية في «قلعة أنفيلد». الصفقة كانت قياسية وقتها بالنسبة لإدارة «الريدز»، حيث تجاوزت حدود انتقالات أندي كارول وروبرتو فيرمينيو وساديو ماني، بحسب «ترانسفير ماركت»، وكلّفت ليفربول نحو 42 مليون يورو، رغم أن قيمته التسويقية بلغت في ذلك الوقت 35 مليوناً فقط، بل إن صلاح الذي رحل من بازل إلى تشيلسي، مقابل 16.5 مليون يورو، حين كانت قيمته التسويقية لم تبلغ 9 ملايين بعد، ترك صفوف «البلوز» بعد عامين، مقابل 15 مليوناً، دفعها روما، عندما وصلت قيمته التسويقية 23 مليون يورو! أما عن فصول قصة صلاح مع ليفربول، فالكل يحفظها عن ظهر قلب، ولا يزال يُرددها كثيرون حتى الآن، خاصة في مصر، إذ بات حلم ملايين اللاعبين والشباب والأطفال، أن يخرج بينهم «مو» جديد، يغزو ملاعب كرة القدم الأوروبية والعالمية، مثلما فعل «ملك الريدز». وبين تألقه الكروي وتوهجه الإنساني، لا ينسى أحد أن الخطوة الأولى في مسيرة صلاح الأسطورية مع ليفربول، بدأت في شهر رمضان.