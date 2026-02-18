الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«ألعاب البليارد» ينظّم بطولتي السنوكر و«9 كرات» خلال شهر رمضان

«ألعاب البليارد» ينظّم بطولتي السنوكر و«9 كرات» خلال شهر رمضان
18 فبراير 2026 13:41

 
دبي (وام)
أعلن اتحاد ألعاب البليارد، عن تنظيم بطولتين منفصلتين في السنوكر والبلياردو خلال شهر رمضان المبارك، في إطار خطته لتعزيز النشاط الرياضي ودعم اللاعبين على المستويين المحلي والخليجي.
وتقام بطولة «سلطان الجوكر» للسنوكر خلال الفترة من 21 فبراير الجاري إلى 13 مارس المقبل، بمقر أكاديمية الاتحاد، فيما تستضيف صالة «أمبولز» في دبي منافسات بطولة البلياردو «9 كرات» المفتوحة خلال الفترة من 27 فبراير الجاري إلى 7 مارس المقبل، بمشاركة اللاعبين المقيمين في الدولة ولاعبي دول مجلس التعاون الخليجي.
وأكد الاتحاد أن إطلاق بطولة «سلطان الجوكر» للسنوكر وتسمية الحدث يأتيان تكريماً للأمين العام السابق للاتحاد، تقديراً لمسيرته الحافلة وإسهاماته المؤثرة في تطوير ونشر رياضة البلياردو على مدى أكثر من أربعة عقود، حيث لعب دوراً محورياً في دعم اللاعبين وتنظيم البطولات وبناء منظومة رياضية مستدامة أسهمت في ترسيخ حضور اللعبة على الساحة المحلية.

أخبار ذات صلة
بطولة كأس الإمارات لكرة الصالات تنطلق غداً
أجندة رمضانية حافلة بالبطولات والفعاليات المجتمعية
البلياردو
السنوكر
اتحاد البلياردو والسنوكر
الدورات الرمضانية
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©