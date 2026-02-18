«ألعاب البليارد» ينظّم بطولتي السنوكر و«9 كرات» خلال شهر رمضان



دبي (وام)

أعلن اتحاد ألعاب البليارد، عن تنظيم بطولتين منفصلتين في السنوكر والبلياردو خلال شهر رمضان المبارك، في إطار خطته لتعزيز النشاط الرياضي ودعم اللاعبين على المستويين المحلي والخليجي.

وتقام بطولة «سلطان الجوكر» للسنوكر خلال الفترة من 21 فبراير الجاري إلى 13 مارس المقبل، بمقر أكاديمية الاتحاد، فيما تستضيف صالة «أمبولز» في دبي منافسات بطولة البلياردو «9 كرات» المفتوحة خلال الفترة من 27 فبراير الجاري إلى 7 مارس المقبل، بمشاركة اللاعبين المقيمين في الدولة ولاعبي دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد الاتحاد أن إطلاق بطولة «سلطان الجوكر» للسنوكر وتسمية الحدث يأتيان تكريماً للأمين العام السابق للاتحاد، تقديراً لمسيرته الحافلة وإسهاماته المؤثرة في تطوير ونشر رياضة البلياردو على مدى أكثر من أربعة عقود، حيث لعب دوراً محورياً في دعم اللاعبين وتنظيم البطولات وبناء منظومة رياضية مستدامة أسهمت في ترسيخ حضور اللعبة على الساحة المحلية.