«عمومية الأولمبية الإماراتية» تخصص 3 مقاعد للعناصر النسائية

معتصم عبدالله (أبوظبي)

اعتمدت الجمعية العمومية للجنة الأولمبية الإماراتية تخصيص ثلاثة مقاعد للعنصر النسائي، ضمن مجلس إدارة اللجنة للفترة الانتخابية 2028–2032، إلى جانب تعديل المادة (5) والمادة (40) فقرتي (ب) و(ج) من النظام الأساسي، بما يعزز التمثيل المتوازن بين الجنسين في هيئات الحوكمة الرياضية، تماشياً مع متطلبات اللجنة الأولمبية الدولية.

كما أقرت الجمعية إلزام الاتحادات الرياضية الأعضاء بتسمية ممثلة نسائية لعضوية جمعياتها العمومية، اعتباراً من الاجتماع المقبل، في خطوة ترسّخ نهج دولة الإمارات في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع صنع القرار الرياضي.

وتضم العضوية الحالية لمجلس إدارة اللجنة أربع سيدات هن؛ نورة حسن الجسمي، حنان محمد المحمود، أمل حسن بوشلاخ، وخلود جمعة الظاهري، في الوقت الذي سيصل فيه العدد خلال الدور المقبلة إلى 5 سيدات على الأقل.

وأكدت أمل بوشلاخ، عضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية الإماراتية ورئيسة لجنة التوازن بين الجنسين، أن القرار يأتي انسجاماً مع توجهات اللجنة الأولمبية الدولية، مشيرة إلى أن دولة الإمارات سبّاقة في ملف التوازن بين الجنسين، سواء في المجالس الرياضية أو على مستوى تمثيل اللاعبات في المحافل الدولية.

وأضافت أن المرأة الإماراتية أثبتت حضورها بفضل دعم القيادة الرشيدة ومبادرات تمكين المرأة، مؤكدة أن التوازن لم يعد خياراً، بل نهجاً مؤسسياً يعكس تطور التجربة الرياضية الإماراتية وريادتها إقليمياً ودولياً.

وتواصل اللجنة الأولمبية دعم مشاركة المرأة في المجال الرياضي عامة، والأولمبي خاصة، عبر تحفيزها على ممارسة الأنشطة البدنية، وتعزيز حضورها في ميادين المنافسة، وتمكينها داخل المؤسسات الرياضية، وترسيخ وجودها في مراكز القيادة.

وكان مجلس إدارة اللجنة قد اعتمد في وقت سابق تعيين أمل بوشلاخ رئيساً للجنة المساواة بين الجنسين، التي تضم في عضويتها؛ عمر عبدالرحمن العمودي، عبدالرحمن الحوسني، محمد الأحمد، يوسف حسن الحوسني، الدكتورة نورة المرزوقي، حمدة الشامسي، مريم البلوشي، ونوف العنزي، إضافة إلى خولة محمد مقرراً للجنة.