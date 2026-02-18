أدريلسون «الوصل».. «قلب الدفاع ورأس الإنقاذ»

معتصم عبدالله (أبوظبي)‬‬‬‬

جدّد البرازيلي أدريلسون سيلفا، مدافع نادي الوصل، تأكيد براعته الهجومية، بعدما لعب دور البطولة في تأهل فريقه إلى ربع نهائي دوري أبطال آسيا 2 لموسم 2025-2026، بتسجيله هدفين قادا «الإمبراطور» إلى فوز مثير على ضيفه الزوراء العراقي 4-2 بعد التمديد، في إياب دور الـ16 على استاد زعبيل.

وأسهمت ثنائية «المدافع الهداف» في الدقيقتين (90+3) و109 في حسم بطاقة العبور بمجموع المباراتين 6-5، بعدما عوّض الوصل خسارته ذهاباً في بغداد 2-3، ليؤكد حضوره القاري اللافت هذا الموسم.

وكانت نتيجة مباراة الإياب تشير إلى تعادل 2-2 حتى الدقيقة 93، وسط أفضلية معنوية للزوراء، قبل أن يظهر أدريلسون في اللحظة الحاسمة، محوّلاً عرضية البرتغالي بيدرو مالهييرو داخل المنطقة إلى هدف قاتل برأسية، فارضاً التمديد على الفريقين.

وفي الشوط الإضافي الثاني، كرر المدافع البرازيلي المشهد، حين ارتقى لركلة ثابتة نفذها مالهييرو، ليحوّلها برأسية جديدة داخل الشباك في الدقيقة 109، مانحاً الوصل هدف الانتصار والتأهل، وقاضياً على آمال الفريق العراقي.

ورفعت الثنائية رصيد أدريلسون إلى أربعة أهداف في النسخة الحالية من دوري أبطال آسيا 2، ليتقاسم صدارة هدافي الوصل قارياً مع فابيو ليما، ويحتل المركز الثالث في الترتيب العام للهدافين. وكان المدافع البالغ 27 عاماً قد سجل هدفين في دور المجموعات أمام المحرق البحريني (2-2) والوحدات الأردني (2-1).

ولا يُعد التألق القاري مفاجئاً، في ظل المستويات اللافتة التي يقدمها اللاعب محلياً في دوري أدنوك للمحترفين، حيث أحرز ثلاثة أهداف من كرات رأسية وضعته في وصافة هدافي الفريق، خلف علي صالح صاحب الأهداف الأربعة، ويعيش أدريلسون واحدة من أفضل فتراته الفنية منذ عودته إلى صفوف الوصل مطلع الموسم الجاري، بعدما سبق له تمثيل الفريق في موسم 2021-2022 قبل العودة إلى البرازيل.

وتعكس الأرقام تطوراً واضحاً في أداء المدافع البرازيلي، الذي لم يعد يقتصر دوره على الصلابة الدفاعية والانضباط التكتيكي، بل بات يشكّل إضافة هجومية مؤثرة، بفضل حضوره في الكرات الثابتة وقدرته على التمركز داخل منطقة الجزاء، ليؤكد أنه لاعب شامل يصنع الفارق في الثلثين الدفاعي والهجومي.

التألق اللافت لم يمر مرور الكرام في البرازيل، إذ دخل اللاعب دائرة اهتمام عدد من الأندية، أبرزها فلومينينسي، الذي تقدم بعرض رسمي إلى إدارة الوصل، وفق تقارير إعلامية برازيلية، للتعاقد مع المدافع خلال الفترة المقبلة.

وذكرت صحيفة «جلوبو» أن قيمة العرض بلغت نحو ستة ملايين يورو، فيما كان بالميراس قد تقدّم في وقت سابق بعرض قيمته خمسة ملايين يورو، قوبل بالرفض من إدارة الوصل، التي تتمسّك بالحصول على مقابل مالي أعلى يتناسب مع القيمة الفنية للاعب وتأثيره داخل الفريق.

وأشارت التقارير إلى أن أدريلسون يملك سجلاً قوياً في الملاعب البرازيلية قبل احترافه في دوري أدنوك للمحترفين، لا سيما مع بوتافوغو، حيث قدم مستويات مميزة وأسهم في تتويج الفريق بلقب كأس ليبرتادوريس، أحد أبرز الألقاب في قارة أميركا الجنوبية.

ويُنظر إلى اللاعب باعتباره مدافعاً يجمع بين الصلابة والانضباط التكتيكي والقدرة على بناء اللعب من الخلف، وهي عناصر تجعله هدفاً مثالياً لأندية تبحث عن تعزيز توازنها الدفاعي من دون التفريط في الجودة الفنية، فيما يدرك الوصل أن التفريط في لاعب بهذه المواصفات يتطلب عرضاً مالياً يعكس قيمته الحقيقية داخل الملعب.