«تحدي سبينس للدرّاجات» يرسم المشهد الـ16 في شوارع دبي

دبي (الاتحاد)

استقطبت النسخة 16 من تحدي سبينس دبي 92 للدرّاجات الهوائية في مدينة إكسبو دبي، والتي جرت بالتعاون مع مجلس دبي الرياضي، أكثر من 1700 مشارك في السباق الرئيسي، بالإضافة إلى أكثر من 3000 درّاج مسجل في مختلف التحديات على مدار عطلة الأسبوع.

وشهدت شوارع دبي مستويات عالية من النشاط خلال عطلة الأسبوع مع انطلاق آلاف الدراجين من مدينة إكسبو دبي، حيث شهدت الجولة التأهيلية لسلسلة سباقات «جران فوندو UCI» العالمية مشاركة أكثر من 250 دراجاً من فئة النخبة، في مسار سريع بطول 96.4 كيلومتر، بدأ من مدينة إكسبو دبي وانتهى فيها.

واستمتع المشاركون خلال رحلتهم بجولة نادرة بين أبرز معالم دبي، مروراً بالقرية العالمية، ومركز دبي للسلع المتعددة، ومنطقة أبراج بحيرات جميرا، والأحياء الخلابة مثل تلال الغاف، وسبرينغز، وعقارات جميرا للجولف، قبل العودة إلى مدينة إكسبو دبي للاحتفال في قرية سبينس إيت ويل ليف ويل.

وفي فئة النخبة، حقق الدرّاج دانيل كونوتوب والدرّاجة أوليفيا باليسايت أسرع زمنين عند خط النهاية، حيث سجلا 1:57:36 و1:57:54 على التوالي، ليحتلا المركز الأول في الترتيب العام. وجاء في المركز الثاني كل من ماركو لومانوغ وراشد عبد الله سويدان، حيث صعدا منصة التتويج بزمن قدره 1:57:37 لكل منهما. وبالمثل، احتلت ماديسون بلاك وألينا أبرامينكا المركزين الثاني والثالث بفارق ضئيل، حيث أنهتا السباق بزمن قدره 1:57:55 و1:57:55.

وفي ختام منافسات مسابقة أستر BIG 5، حصد هاريسون ويب وهيلي باخوفن فون إيشت لقبَي الرجال والسيدات على التوالي، بأزمنةً مذهلة بلغت 5:05:14 و5:06:27. وفي فئة المحترفين، فاز هاريسون ويب وهيلي باخوفن فون إيشت بالمركز الأول في السباق الختامي، حيث قطع هاريسون خط النهاية في 1:57:37، بينما أنهت هيلي مسافة 96.4 كيلومتر في 1:58:04.

وفي فئة المخضرمين، فقد فاز ريناتو سامبرانو وتانيا رودريجز بالقميص الفيروزي، حيث قطع ريناتو سامبرانو خط النهاية في 1:57:59، في حين أنهت تانيا رودريجز مسافة 96.4 كيلومتر في 1:58:05.

ويُعد تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية، الذي يُقام بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي وسبينس وإذاعة دبي 92، أحد السباقات الرياضية المتميزة في الشرق الأوسط، حيث يستقطب الحدث بانتظام آلاف الدراجين من جميع أنحاء العالم. وشهد تحدي سبينس دبي 92 للدراجات الهوائية لعام 2026، الذي يمثل السباق التأهيلي الرئيسي في موسم سلسلة جران فوندو UCI العالمية لعام 2026، انطلاق نخبة الدراجين في شوارع دبي، حيث حجز أفضل 25% من الدراجين أماكنهم في بطولة سلسلة جران فوندو العالمية.

ويُعدّ تحدي سبينس دبي 92 للدراجات أكبر فعالية للدراجات في الشرق الأوسط، ويجمع بين نخبة الدراجين وهواة الدراجات، كما أنه يُعتبر أقدم فعالية للدراجات في المنطقة.