«الشارقة الرياضي للمرأة» بطل دوري سيدات السلة

علي معالي (أبوظبي)

تُوج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقب الدوري العام للسيدات لكرة السلة، بعد الفوز على خورفكان 65-48، في المباراة التي جرت على صالة نادي خورفكان للسيدات، والتي أكد خلالها نادي الشارقة تفوقه الفني ليحسم اللقب عن جدارة واستحقاق.

وتوج الفريق سالم المطوع أمين عام الاتحاد يرافقه علي الأميري عضو مجلس الإدارة ومدير اللجنة الفنية، غالية المازمي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة النسائية.

أعرب سالم المطوع عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه موسم دوري السيدات وقال: «نبارك لنادي الشارقة الرياضي للمرأة هذا الإنجاز المستحق، والذي يعكس حجم العمل والاهتمام الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية في الدولة، وما شاهدناه من مستوى فني وانضباط داخل وخارج الملعب يؤكد أن مستقبل كرة السلة النسائية يسير في الاتجاه الصحيح».

وأضاف: «الاتحاد مستمر في دعم مسابقات السيدات وتوفير البيئة التنافسية التي تساهم في تطوير اللاعبات وإعدادهن لتمثيل المنتخبات الوطنية بأفضل صورة».

وهنّأ علي الأميري إدارة ولاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة على التتويج، مشيداً بالأداء الجماعي للفريق، وقال:«الفريق استحق اللقب بفضل الالتزام والعمل بروح الفريق الواحد، وشاهدنا منظومة متكاملة داخل الملعب، سواء على مستوى الخطط الفنية أو الروح القتالية، وهو ما انعكس على النتائج طوال الموسم».

وقال: «نثمّن الدور الكبير الذي تقوم به الأندية في دعم وتطوير كرة السلة النسائية، ونتطلع إلى موسم أكثر تنافسية في الفترة المقبلة يعزّز من مكانة اللعبة ويخدم المنتخبات الوطنية».

وعبّرت غالية المازمي عن سعادتها الكبيرة بالتتويج، مؤكدة أن اللقب جاء نتيجة جهد جماعي وروح عالية بين اللاعبات، وقالت: «هذا اللقب ثمرة تعب موسم كامل، وعمل يومي داخل التدريبات، وثقة متبادلة بين اللاعبات والجهاز الفني».