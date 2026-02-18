الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«الشارقة الرياضي للمرأة» بطل دوري سيدات السلة

«الشارقة الرياضي للمرأة» بطل دوري سيدات السلة
18 فبراير 2026 14:45

علي معالي (أبوظبي)
تُوج نادي الشارقة الرياضي للمرأة بلقب الدوري العام للسيدات لكرة السلة، بعد الفوز على خورفكان 65-48، في المباراة التي جرت على صالة نادي خورفكان للسيدات، والتي أكد خلالها نادي الشارقة تفوقه الفني ليحسم اللقب عن جدارة واستحقاق.
وتوج الفريق سالم المطوع أمين عام الاتحاد يرافقه علي الأميري عضو مجلس الإدارة ومدير اللجنة الفنية، غالية المازمي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة النسائية.
أعرب سالم المطوع عن سعادته بالمستوى الذي ظهر عليه موسم دوري السيدات وقال: «نبارك لنادي الشارقة الرياضي للمرأة هذا الإنجاز المستحق، والذي يعكس حجم العمل والاهتمام الكبير الذي تحظى به الرياضة النسائية في الدولة، وما شاهدناه من مستوى فني وانضباط داخل وخارج الملعب يؤكد أن مستقبل كرة السلة النسائية يسير في الاتجاه الصحيح».
وأضاف: «الاتحاد مستمر في دعم مسابقات السيدات وتوفير البيئة التنافسية التي تساهم في تطوير اللاعبات وإعدادهن لتمثيل المنتخبات الوطنية بأفضل صورة».
وهنّأ علي الأميري إدارة ولاعبات نادي الشارقة الرياضي للمرأة على التتويج، مشيداً بالأداء الجماعي للفريق، وقال:«الفريق استحق اللقب بفضل الالتزام والعمل بروح الفريق الواحد، وشاهدنا منظومة متكاملة داخل الملعب، سواء على مستوى الخطط الفنية أو الروح القتالية، وهو ما انعكس على النتائج طوال الموسم».
وقال: «نثمّن الدور الكبير الذي تقوم به الأندية في دعم وتطوير كرة السلة النسائية، ونتطلع إلى موسم أكثر تنافسية في الفترة المقبلة يعزّز من مكانة اللعبة ويخدم المنتخبات الوطنية».
وعبّرت غالية المازمي عن سعادتها الكبيرة بالتتويج، مؤكدة أن اللقب جاء نتيجة جهد جماعي وروح عالية بين اللاعبات، وقالت: «هذا اللقب ثمرة تعب موسم كامل، وعمل يومي داخل التدريبات، وثقة متبادلة بين اللاعبات والجهاز الفني».

أخبار ذات صلة
8 فرق تشارك في بطولة النحوة الرمضانية
حاكم الشارقة: خورفكان ستتحول إلى مدينة محاطة بغابات من الأشجار
نادي الشارقة الرياضي للمرأة
دوري السلة
خورفكان
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©