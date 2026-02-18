«الفاصلة» تطيح «سلة شباب الأهلي»في «سوبر غرب آسيا»

علي معالي (أبوظبي)

ودّع شباب الأهلي دوري سوبر غرب آسيا لكرة السلة (فيبا - وصل)، بعد الخسارة في المباراة الفاصلة بدبي، أمام العربي القطري بنتيجة (83-89)، ليتأهل الفريق القطري إلى نصف النهائي للمرة الأولى في تاريخه، وجاء حسم العربي لهذا الفوز عبر البحريني مصطفى راشد وعبدالرحمن سعد، اللذين وجّها تصويبات مهمة ومثيرة في الدقائق الأخيرة، ليقودا الفريق القطري إلى قلب الطاولة.

وسجل راشد ثلاثية التقدم، قبل أن يضيف سعد سلةً سهلة بعد هفوة دفاعية من «الفرسان»، مانحاً فريقه أفضلية 87-83 قبل 30 ثانية من النهاية، وبينما أهدر الأميركي برايون ألين محاولة ثلاثية، جاء الحسم على الطرف الآخر من عبدالرحمن سعد برمية حرة في الثواني الأخيرة، ليُكمل بطل الدوري القطري العودة العكسية في السلسلة.

وكان العربي قد خسر المباراة الأولى من سلسلة التأهل إلى نصف النهائي على نفس الصالة، لكنه فاز في المباراتين التاليتين، ليُصبح أحدث فريق يحقق «الريمونتادا» بعد المنامة البحريني في الموسم الماضي، وبعد هذه العودة القوية، يستعد العربي لمواجهة العلا السعودي في سلسلة نصف النهائي (الأفضل من 3 مباريات) التي تنطلق في شهر مارس المقبل.

تصدّر عبدالرحمن سعد قائمة المسجلين في الانتصار بـ25 نقطة إلى جانب 8 متابعات و3 تمريرات حاسمة، محققاً معدل كفاءة بلغ 25 لينال جائزة أفضل لاعب في المباراة.

وساهم البوسني إلمدين كيكانوفيتش بـ21 نقطة، بينما أحرز مصطفى راشد 18 نقطة بينها 4 ثلاثيات، في حين قدّم الأميركي المخضرم دي بوست أداءً متكاملاً بتحقيقه الثنائية المزدوجة «دابل دابل» من 10 نقاط و13 متابعة، مع 4 تمريرات حاسمة.

وفي المقابل، ضاع مجهود استثنائي للأميركي ديشاوندري واشنطن، مع شباب الأهلي الذي أنهى اللقاء بـ40 نقطة و11 متابعة في 40 دقيقة، محاولاً الإبقاء على آمال الدفاع عن اللقب، لكن دون جدوى، وسجل مواطنه برايون ألين 12 نقطة، فيما أضاف كل من قيس عمر والصربي جورجي جاجيتش 10 نقاط لكل منهما، ليودّع «الفرسان» مرحلة التأهل إلى نصف النهائي للمرة الثانية على التوالي، كما أصبح شباب الأهلي ثاني حامل لقب لدوري الخليج يخرج من هذه المرحلة، بعد نادي الكويت.