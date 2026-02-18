8 فرق تشارك في بطولة النحوة الرمضانية



فيصل النقبي (خورفكان)



انطلقت مساء أمس فعاليات بطولة النحوة الرمضانية السابعة لكرة القدم، وسط حضور كبير من الشخصيات الرياضية والعامة، إلى جانب والي المنطقة، في أجواء رمضانية مميّزة تعكس روح التنافس والمحبة التي تجمع أبناء المجتمع.

وتقام البطولة طوال أيام شهر رمضان المبارك، بمشاركة 8 فرق من مختلف مناطق النحوة، في منافسات قوية تتواصل حتى الوصول إلى المباراة النهائية، وسط تطلعات بأن تشهد النسخة الحالية مستويات فنية عالية وحضوراً جماهيرياً لافتاً.

وتحظى البطولة بمتابعة واهتمام مجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب دعم ومساندة نادي خورفكان، إضافة إلى مشاركة العديد من الرعاة الرياضيين والمجتمعيين الذين أسهموا في إنجاح الحدث واستمراريته للعام السابع على التوالي.

وفي نهاية حفل الافتتاح تم تكريم الرعاة والداعمين للبطولة واللاعبين الدوليين السابقين، الذين شاركوا في المباراة الاستعراضية الافتتاحية.

وتُعد بطولة النحوة الرمضانية واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في المنطقة، لما تحمله من أهداف رياضية واجتماعية تعزّز الترابط بين أبناء المجتمع، وتوفّر مساحة للشباب لإبراز مواهبهم في أجواء تنافسية إيجابية.