الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

8 فرق تشارك في بطولة النحوة الرمضانية

8 فرق تشارك في بطولة النحوة الرمضانية
18 فبراير 2026 14:30

 
فيصل النقبي (خورفكان)

أخبار ذات صلة
بطولة كأس الإمارات لكرة الصالات تنطلق غداً
أجندة رمضانية حافلة بالبطولات والفعاليات المجتمعية


انطلقت مساء أمس فعاليات بطولة النحوة الرمضانية السابعة لكرة القدم، وسط حضور كبير من الشخصيات الرياضية والعامة، إلى جانب والي المنطقة، في أجواء رمضانية مميّزة تعكس روح التنافس والمحبة التي تجمع أبناء المجتمع.
وتقام البطولة طوال أيام شهر رمضان المبارك، بمشاركة 8 فرق من مختلف مناطق النحوة، في منافسات قوية تتواصل حتى الوصول إلى المباراة النهائية، وسط تطلعات بأن تشهد النسخة الحالية مستويات فنية عالية وحضوراً جماهيرياً لافتاً.
وتحظى البطولة بمتابعة واهتمام مجلس الشارقة الرياضي، إلى جانب دعم ومساندة نادي خورفكان، إضافة إلى مشاركة العديد من الرعاة الرياضيين والمجتمعيين الذين أسهموا في إنجاح الحدث واستمراريته للعام السابع على التوالي.
وفي نهاية حفل الافتتاح تم تكريم الرعاة والداعمين للبطولة واللاعبين الدوليين السابقين، الذين شاركوا في المباراة الاستعراضية الافتتاحية.
وتُعد بطولة النحوة الرمضانية واحدة من أبرز الفعاليات الرياضية المجتمعية في المنطقة، لما تحمله من أهداف رياضية واجتماعية تعزّز الترابط بين أبناء المجتمع، وتوفّر مساحة للشباب لإبراز مواهبهم في أجواء تنافسية إيجابية.

الدورات الرمضانية
كرة القدم
خورفكان
مجلس الشارقة الرياضي
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©