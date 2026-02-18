الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
فاز على الجزيرة ذهاباً.. النصر يضع قدماً على منصة «دوري الطائرة»

فاز على الجزيرة ذهاباً.. النصر يضع قدماً على منصة «دوري الطائرة»
18 فبراير 2026 16:00

معتصم عبدالله (أبوظبي)
حصد النصر أفضلية مهمة بفوزه على مضيفه الجزيرة 3-0، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء الثلاثاء على صالة «مبادلة دوم» بالعاصمة أبوظبي، في ذهاب الدور النهائي لدوري الرجال لكرة الطائرة لموسم 2025-2026.
ويترقب الفريقان مواجهة الإياب المرتقبة في التاسعة والنصف من مساء الجمعة على صالة الشيخ راشد بن حمدان في دبي، فيما تُقام مباراة فاصلة حال التعادل في نتيجة الذهاب والإياب، مساء الثلاثاء 24 فبراير، على ملعب محايد يُحدد لاحقاً.
وفرض «العميد» أفضليته أمام «فخر أبوظبي» بحسمه الأشواط الثلاثة بنتائج (25-14,25-12,26-24)، ليقطع خطوة مهمة في طريق استعادة اللقب.
وكان النصر بلغ النهائي بتجاوزه العين 3-2 في المباراة الفاصلة ضمن الدور نصف النهائي، فيما تأهّل الجزيرة بعد تخطيه بني ياس «حامل اللقب» بالنتيجة ذاتها في الدور نفسه.
وفي ذهاب مباريات تحديد المركزين الثالث والرابع، فاز بني ياس على العين 3-1 بنتائج الأشواط (25-22,25-21,16-25,25-20)، فيما شهدت بقية مواجهات تحديد المراكز فوز حتا على عجمان 3-1، وشباب الأهلي على الوصل 3-0.
وتحمّل النسخة الحالية من دوري الرجال لكرة الطائرة الرقم 48 في تاريخ المسابقة، التي انطلقت في موسم 1974-1975، وغابت في موسمين فقط: 1990-1991 بسبب حرب الخليج، و2019-2020 بسبب جائحة «كوفيد-19».

أخبار ذات صلة
العين يفقد نقطتين في صراع القمة بالتعادل مع النصر في دوري أدنوك
الجزيرة والنصر يضربان موعداً في نهائي «دوري الطائرة»
النصر
الجزيرة
دوري الكرة الطائرة
