إيالا تطيح باوليني في الطريق إلى دور الـ16 في «دبي للتنس»

دبي (الاتحاد)

حققت اللاعبة الفلبينية ألكسندرا إيالا مفاجأة بارزة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس للسيدات، بعد فوزها على الإيطالية جاسمين باوليني، المصنّفة الثامنة عالمياً، بنتيجة 6-2 و7-6 (5)، لتتأهل إلى دور الـ16 من البطولة.

وقدمت إيالا، البالغة من عمرها 20 عاماً، أداءً قوياً منذ بداية اللقاء، حيث كسرت إرسال منافستها مرتين في المجموعة الأولى لتتقدم 5-1 قبل أن تحسمها بسهولة. وفي المجموعة الثانية، اقتربت اللاعبة الفلبينية من الفوز عندما تقدمت 5-3، إلا أن باوليني عادت وفرضت شوط كسر التعادل، الذي نجحت إيالا في حسمه لتحقق أحد أبرز انتصارات مسيرتها.

وقالت إيالا: «أعتقد أنني دخلت المباراة بكامل جاهزيتي وحماسي. فهي منافسة قوية بطبيعة الحال كونها ضمن المصنّفات العشر الأوائل عالمياً، والقدرة على مجاراتها بهذا المستوى تُعد إنجازاً مهماً بالنسبة لي».

وأضافت: «عندما رفعت نظري رأيت الجماهير الفلبينية في كل مكان. إنه شعور رائع حقاً أن ألعب في أجواء كهذه. أشعر بامتنان كبير لكوني قادرة على تقديم عالم جديد من الرياضة، تنس السيدات، إلى شريحة جديدة من الجماهير. أعتقد أنهم يستمتعون بذلك، وآمل أن يلهم هذا الفتيات والنساء من مختلف الأعمار لممارسة الرياضة».

وفي مباراة أخرى، واصلت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنّفة الأولى في البطولة وبطلة أستراليا المفتوحة، تألقها بعدما تغلبت على الأسترالية كيمبرلي بيريل بنتيجة 6-1 و6-2، لتبلغ دور الـ16. وستواجه ريباكينا في الدور المقبل الكرواتية أنتونيا روزيتش، التي خاضت ثلاث مباريات متتالية من ثلاث مجموعات لتصل إلى دور الـ16، بما في ذلك فوزها الملحمي يوم الاثنين على المصنّفة الأولى في بريطانيا إيما رادوكانو.

كما تأهلت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، بطلة دبي مرتين، إلى دور الـ16 بعد انسحاب الإسبانية باولا بادوسا مع بداية المجموعة الثانية عقب خسارتها الأولى 4-6، لتضرب موعداً مع السويسرية بليندا بنشيتش.

وتقام النسخة الـ26 من البطولة من 15-21 فبراير بمشاركة 16 لاعبة من أفضل 20 و35 من أفضل 40 عالمياً.