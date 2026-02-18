«فتيات الشارقة» يتفوقن في دوري الشطرنج



الشارقة (الاتحاد)

أشاد نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالنتائج المميزة التي حققتها لاعباته في منافسات دوري الشطرنج 2026 للناشئين والناشئات تحت 10 و14 و18 سنة، لفئتي المفتوحة والإناث، مؤكداً أن التتويج بالمركز الأول في فئة تحت 10 سنوات للإناث برصيد 10 نقاط، إلى جانب حصد المركز الثاني في فئة تحت 18 سنة للإناث، يعكس التطور الملحوظ في مستويات اللاعبات ويعزز مسار النادي الاستراتيجي في التمكين والتأهيل التنافسي.

وأوضح النادي أن النتائج الإيجابية تجسد إصرار اللاعبات على تقديم مستويات فنية مميزة، مشيراً إلى مشاركة كل من عبير عيسى وعائشة سرحان المعيني في تحكيم مباريات البطولة، ضمن جهود إعداد كوادر نسائية في مجال التحكيم، من خلال إلحاقهن بدورات متخصصة بالتعاون مع اتحاد الشطرنج.

وقالت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي، إن هذه النتائج ترسخ قيمة العمل المؤسسي داخل النادي، وتعكس التطور الواضح في الأداء التنافسي للاعبات، بما يتماشى مع الاستراتيجية التطويرية الرامية إلى صقل المهارات وبناء قاعدة قوية قادرة على تحقيق أفضل النتائج في مختلف البطولات.

وأكدت حرص النادي على تنفيذ خطط فنية متكاملة تسهم في الارتقاء بالمستوى العام، عبر توفير كفاءات تدريبية احترافية، ودعم المشاركة في البطولات المحلية والخارجية، بما يجسد رؤية النادي في استشراف مستقبل اللعبة وفق أفضل الممارسات، وتعزيز حضور لاعباته على الساحة التنافسية.