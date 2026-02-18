الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«فتيات الشارقة» يتفوقن في دوري الشطرنج

«فتيات الشارقة» يتفوقن في دوري الشطرنج
18 فبراير 2026 16:00

 
الشارقة (الاتحاد)
أشاد نادي الشطرنج والثقافة للفتيات بالشارقة بالنتائج المميزة التي حققتها لاعباته في منافسات دوري الشطرنج 2026 للناشئين والناشئات تحت 10 و14 و18 سنة، لفئتي المفتوحة والإناث، مؤكداً أن التتويج بالمركز الأول في فئة تحت 10 سنوات للإناث برصيد 10 نقاط، إلى جانب حصد المركز الثاني في فئة تحت 18 سنة للإناث، يعكس التطور الملحوظ في مستويات اللاعبات ويعزز مسار النادي الاستراتيجي في التمكين والتأهيل التنافسي.
وأوضح النادي أن النتائج الإيجابية تجسد إصرار اللاعبات على تقديم مستويات فنية مميزة، مشيراً إلى مشاركة كل من عبير عيسى وعائشة سرحان المعيني في تحكيم مباريات البطولة، ضمن جهود إعداد كوادر نسائية في مجال التحكيم، من خلال إلحاقهن بدورات متخصصة بالتعاون مع اتحاد الشطرنج.
وقالت نجلاء الشامسي، رئيس مجلس إدارة النادي، إن هذه النتائج ترسخ قيمة العمل المؤسسي داخل النادي، وتعكس التطور الواضح في الأداء التنافسي للاعبات، بما يتماشى مع الاستراتيجية التطويرية الرامية إلى صقل المهارات وبناء قاعدة قوية قادرة على تحقيق أفضل النتائج في مختلف البطولات.
وأكدت حرص النادي على تنفيذ خطط فنية متكاملة تسهم في الارتقاء بالمستوى العام، عبر توفير كفاءات تدريبية احترافية، ودعم المشاركة في البطولات المحلية والخارجية، بما يجسد رؤية النادي في استشراف مستقبل اللعبة وفق أفضل الممارسات، وتعزيز حضور لاعباته على الساحة التنافسية.

أخبار ذات صلة
7 أندية تتقاسم ألقاب دوري ناشئي الشطرنج
قفزة تاريخية..«شطرنج الإمارات» رابع العالم في مؤشر المساواة
نادي الشارقة للشطرنج
الشطرنج
دوري الشطرنج
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©