الخميس 19 فبراير 2026
أخبار
الرياضة

انتخابات اتحاد الرياضات المائية 26 فبراير بمشاركة 9 أندية

انتخابات اتحاد الرياضات المائية 26 فبراير بمشاركة 9 أندية
18 فبراير 2026 17:00

علي معالي (أبوظبي)
يعقد اتحاد الرياضات المائية اجتماع الجمعية العمومية الانتخابي 26 فبراير الجاري، لاختيار مجلس إدارة جديد للدورة الرياضية 2024–2028، ويشارك في العملية الانتخابية 9 أندية أعضاء في الجمعية العمومية، وهي: أبوظبي للرياضات المائية، نادي الحمرية، نادي دبا الثقافي، نادي دبا الحصن، نادي الذيد، نادي عجمان، الفجيرة للفنون القتالية، نادي مليحة، ونادي الوصل.
وأكد الدكتور محمد عبد الرحيم الحمادي، رئيس لجنة الانتخابات، أن اللجنة أنهت جميع الترتيبات التنظيمية والإدارية الخاصة بالعملية الانتخابية، مشيراً إلى أن الإجراءات تمّت وفق اللوائح المعتمدة لضمان النزاهة والشفافية.
أوضح الحمادي أن باب الترشح لانتخابات مجلس الإدارة فُتح يوم 30 يناير، وهو نفس يوم إرسال الدعوة الرسمية للأندية، وتم غلق باب الترشح 9 فبراير الساعة الخامسة مساءً، أعقبه اجتماع لجنة الانتخابات في اليوم ذاته لمراجعة الطلبات.
وأضاف: القائمة المبدئية للمرشحين صدرت بتاريخ 11 فبراير، فيما تم فتح باب الطعون 12 فبراير وإغلاقه 15 فبراير الساعة الخامسة مساءً، قبل إصدار قرارات الطعون واعتماد القائمة النهائية للمرشحين في 16 فبراير.
وأشار إلى أن جدول الإجراءات يتضمن إعلان نتائج الانتخابات 26 فبراير، على أن يتم فتح باب الطعون على النتائج في الأول من مارس، وإغلاقه في الخامس من مارس المقبل، ثم إصدار قرارات لجنة الطعون في الثامن من مارس المقبل، واعتماد وإعلان النتائج النهائية للدورة الرياضية الجديدة 9 مارس 2026.
وبيّن الحمادي أن الجمعية العمومية تمثل محطة مهمة في مسيرة الاتحاد، وتعكس الدور المحوري للأندية في رسم ملامح المرحلة المقبلة للرياضات المائية في الدولة، مؤكداً أن اللجنة تعمل على تهيئة كافة الظروف لضمان سير الاجتماع الانتخابي بسلاسة وفق أعلى المعايير التنظيمية.

