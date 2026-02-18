أجندة رمضانية حافلة بالبطولات والفعاليات المجتمعية



أبوظبي (وام)

يتزايد الاهتمام في الساحة الرياضية بالبطولات الرمضانية المقررة في عدد من إمارات الدولة، في ظل تنوع الألعاب وشمولية الأهداف المجتمعية، بما يعزز التقارب والتواصل بين المشاركين، ويرسخ الروح الرياضية والتنافس الشريف، ويدعم الوعي الرياضي والثقافي والمجتمعي، إلى جانب اكتشاف المواهب، ومواكبة توجهات «عام الأسرة» عبر نشر ثقافة الرياضة ونمط الحياة الصحي المستدام في المجتمع.

وتتجه الأنظار إلى بطولة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان الرمضانية «الوثبة 2026»، التي تعد الأكبر من نوعها من حيث عدد الرياضات وأعداد المشاركين وقيمة الجوائز، وتقام برعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة، وتضم 15 لعبة رياضية وتراثية، بإجمالي جوائز يبلغ 10 ملايين درهم للمشاركين والجمهور، إضافة إلى سحوبات يومية، وذلك خلال الفترة من 5 إلى 28 رمضان.

وتستضيف مدينة العين «تحدي حفيت الرياضي» برعاية سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة العين، حيث تنطلق النسخة الثانية من البطولة يوم 20 فبراير الجاري وتستمر حتى التاسع عشر من شهر رمضان، وتعد أكبر كرنفال رياضي اجتماعي تفاعلي تشهده المنطقة، وتنظمها بلدية مدينة العين بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي ونادي العين الرياضي، بما يعزز مكانة العين وجهة رياضية وسياحية.

كما تحتضن إمارة أبوظبي النسخة الثالثة عشرة من بطولة كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، التي تقام على مدار شهر رمضان في ملاعب قصر الإمارات، بمشاركة 16 فريقاً تمثل قطاعات ديوان الرئاسة والجهات الحكومية التابعة له، وتنظم بالتعاون مع اتحاد الكرة ورابطة المحترفين، بما يعكس التكامل المؤسسي في دعم الأنشطة الرياضية وتعزيز الروابط بين منتسبي الجهات الحكومية.

وفي إمارة عجمان، تقام النسخة السادسة من الدورة الرياضية لحكومة عجمان، برعاية سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، وتنظمها دائرة الموارد البشرية لحكومة عجمان بالتعاون مع مركز كواترو الرياضي.

وتتضمن الدورة 15 بطولة وفعالية وبرنامجاً رياضياً ومجتمعياً، استمراراً لمسيرة رسخت حضورها كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية والمجتمعية الرمضانية في الإمارة، إلى جانب بطولات حتا الرمضانية في نادي حتا الرياضي، التي تهدف إلى تعزيز المشاركة الرياضية المجتمعية في الأحياء الجبلية.

وتستقطب النسخة الثالثة عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، التي تقام سنوياً خلال شهر رمضان في مجمّع ند الشبا الرياضي، أكثر من 8000 رياضي في الرياضات المختلفة، وتستمر حتى 7 مارس المقبل، بإجمالي جوائز مالية يبلغ 4.5 مليون درهم.

وتتضمن الدورة 11 لعبة أولمبية ومجتمعية تشمل الكرة الطائرة، والبادل، والجوجيتسو، والمبارزة، وكرة السلة بالكراسي المتحركة، وسباق الجري، وسباق الدراجات الهوائية، وشد الحبل، وتحدي الموانع، والريشة الطائرة، إلى جانب كرة السلة الثلاثية (3×3)، مع تنظيم مسابقات متعددة ضمن كل لعبة.

40 مسابقة رياضية

أعلن نادي الظفرة انطلاق البطولة الرمضانية 2026 خلال الفترة من 1 إلى 20 رمضان، متضمنة 40 مسابقة رياضية ومجتمعية متنوعة تستهدف الفئات العمرية المختلفة من الرجال والنساء، وتعد الأكبر من نوعها في منطقة الظفرة من حيث عدد المسابقات والفعاليات وحجم المشاركة وقيمة الجوائز.

وأكدت اللجنة المنظمة أن البطولة تقام في 6 مدن رئيسة، وتتضمن مسابقات فردية وجماعية للكبار والناشئين وكبار المواطنين من أهالي المنطقة، وتتنوع بين منافسات تلبي الاهتمامات المختلفة، من أبرزها كرة القدم، والكرة الطائرة، وكرة الريشة، والبادل، وكرة السلة، والماراثون، والسباحة، والجوجيتسو، والشطرنج، ورفع الأثقال، والكركيت، بما يعزز مفهوم الرياضة للجميع.

موعد مع التقاط الأوتاد



ينظم اتحاد الفروسية والسباق في شهر رمضان، بطولات عدة لالتقاط الأوتاد في كل من أبوظبي ودبي، دعماً لاستدامة النشاط الرياضي، إلى جانب استمرار سباقات الفروسية في عدد من المضامير بالدولة وسط أجواء رمضانية.

وأكد راشد المزروعي، رئيس قسم التقاط الأوتاد في اتحاد الإمارات للفروسية والسباق أن البطولات الرمضانية تمثل منصة رياضية شاملة تمزج بين روح المنافسة الشريفة والأجواء الرياضية الأصيلة، بما يعزز قيمتها ودورها في إرساء مفاهيم التسامح والتواصل بين الأجيال والثقافات المختلفة.

وأشار إلى أن البطولات المقررة في شهر رمضان تحظى باهتمام وإقبال كبيرين من أفراد المجتمع، انطلاقاً من وعي متزايد بأهمية ممارسة الرياضة خلال الشهر الفضيل، وارتباطها بنمط الحياة الصحي المتوازن المتوافق مع طبيعة الصيام والعادات الغذائية في رمضان.