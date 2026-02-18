حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي



دبي (الاتحاد)

اجتمعت نخبة لاعبات التنس العالميات في حفل لاعبات بطولة سوق دبي الحرة للتنس، إحدى أبرز الفعاليات على هامش البطولة، ومنح الحفل اللاعبات والمنظمين والشركاء والضيوف المدعوين أجواء مميزة ومريحة قبيل انطلاق أسبوع حافل بالمنافسات رفيعة المستوى في استاد سوق دبي الحرة للتنس.

وأقيمت الأمسية وسط أجواء فريدة، حيث أتيحت للاعبات فرصة الابتعاد مؤقتاً عن تحضيرات المباريات والاستمتاع ببرنامج متنوع من العروض الحية والفعاليات الفنية المختارة، بما يعكس الهوية المميزة للبطولة التي تمزج بين الرياضة وأسلوب الحياة العصري والضيافة الراقية.

وشهد الحفل حضور بطلة أستراليا المفتوحة الجديدة إيلينا ريباكينا، والمصنفة الرابعة عالمياً كوكو جوف، النجمة الصاعدة الشابة وعدد من بطلات دبي السابقات، بمن فيهن ميرا أندرييفا (2005)، وجاسمين باوليني (2024)، وإيلينا سفيتولينا (2017 و2018). وحرصت اللاعبات على التواصل مع الضيوف في أجواء هادئة قبيل انطلاق الأدوار الافتتاحية.

واستلهمت الأمسية طابعها من الأجواء العربية العصرية، حيث تضمن البرنامج مزيجاً مختاراً من الموسيقى الحية والعروض الترفيهية المتنقلة، ما أضفى أجواء نابضة، بما يؤكد مكانة حفل اللاعبات كإحدى أبرز محطات الأجندة الاجتماعية للبطولة.