الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي

حفل نجمات التنس العالميات يتحول إلى أمسية استثنائية في دبي
18 فبراير 2026 17:30


دبي (الاتحاد)
اجتمعت نخبة لاعبات التنس العالميات في حفل لاعبات بطولة سوق دبي الحرة للتنس، إحدى أبرز الفعاليات على هامش البطولة، ومنح الحفل اللاعبات والمنظمين والشركاء والضيوف المدعوين أجواء مميزة ومريحة قبيل انطلاق أسبوع حافل بالمنافسات رفيعة المستوى في استاد سوق دبي الحرة للتنس.
وأقيمت الأمسية وسط أجواء فريدة، حيث أتيحت للاعبات فرصة الابتعاد مؤقتاً عن تحضيرات المباريات والاستمتاع ببرنامج متنوع من العروض الحية والفعاليات الفنية المختارة، بما يعكس الهوية المميزة للبطولة التي تمزج بين الرياضة وأسلوب الحياة العصري والضيافة الراقية.
وشهد الحفل حضور بطلة أستراليا المفتوحة الجديدة إيلينا ريباكينا، والمصنفة الرابعة عالمياً كوكو جوف، النجمة الصاعدة الشابة وعدد من بطلات دبي السابقات، بمن فيهن ميرا أندرييفا (2005)، وجاسمين باوليني (2024)، وإيلينا سفيتولينا (2017 و2018). وحرصت اللاعبات على التواصل مع الضيوف في أجواء هادئة قبيل انطلاق الأدوار الافتتاحية.
واستلهمت الأمسية طابعها من الأجواء العربية العصرية، حيث تضمن البرنامج مزيجاً مختاراً من الموسيقى الحية والعروض الترفيهية المتنقلة، ما أضفى أجواء نابضة، بما يؤكد مكانة حفل اللاعبات كإحدى أبرز محطات الأجندة الاجتماعية للبطولة.

أخبار ذات صلة
تأهل جوف وسفيتولينا وأندريفا إلى ربع نهائي «سوق دبي الحرة للتنس»
الأسترالية أيافا تعتزل التنس بعد تلقّيها تهديدات بالقتل
بطولات التنس
بطولة دبي الدولية
بطولة دبي الدولية للتنس
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©