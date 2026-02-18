الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
الرياضة

أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظم سلسلة بطولات رمضانية

18 فبراير 2026 18:00


أبوظبي (وام)
أعلنت أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، تنظيم سلسلة من البطولات الرمضانية للسيدات خلال الفترة من 22 فبراير الجاري، وحتى 2 مارس المقبل، بمشاركة لاعبات من الفئات العمرية المختلفة.
وتشمل منافسات البطولة كرة السلة، وكرة الطائرة، والبادل، وكرة القدم، والجري، وذلك في إطار دعم تطوير الرياضة النسائية وتعزيز المشاركة المجتمعية، وترسيخ حضور الرياضات ذات الشعبية الواسعة على مستوى الدولة.
وأكدت الأكاديمية، تكريس ريادتها في تمكين المرأة من خلال أجندة حافلة بالبرامج والفعاليات والمبادرات خلال شهر فبراير الجاري، بما يعكس التزامها الاستراتيجي، بدعم المرأة وإلهامها للمشاركة الفاعلة في الأنشطة الرياضية المختلفة.
وضمن مبادرات «عام الأسرة»، وتزامناً مع حلول شهر رمضان المبارك، عززت الأكاديمية حضورها المجتمعي عبر فتح ملاعب البادل يومياً أمام الأسر والأبناء، وإتاحة ملاعب كرة القدم بشكل يومي، إلى جانب تخصيص مضمار الجري للعائلات خلال الشهر.
ونظمت الأكاديمية، في إطار جهودها المستمرة لتعزيز صحة المرأة وجودة حياتها، ورشة عمل توعوية بعنوان «رحلتك نحو الغذاء الصحي» بالتعاون مع مستشفى دانة الإمارات، ركزت على تمكين المشاركات من تبني أسلوب حياة صحي يتماشى مع متطلبات الحياة اليومية، إلى جانب تسليط الضوء على أهمية الدعم الاجتماعي في تعزيز الالتزام بالعادات الصحية وتحقيق الاستدامة على المدى الطويل.

