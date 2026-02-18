الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

«دبي لسباق الخيل» يخصص جزءاً من عائدات أمسيات رمضان لمؤسسة محمد بن راشد الخيرية

«دبي لسباق الخيل» يخصص جزءاً من عائدات أمسيات رمضان لمؤسسة محمد بن راشد الخيرية
18 فبراير 2026 21:35


دبي (وام)
أعلن نادي دبي لسباق الخيل تخصيص جزء من عائدات مبيعات التذاكر لأربع أمسيات سباق تقام خلال شهر رمضان المبارك، لدعم مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم الخيرية، في خطوة تجسد قيم العطاء والتكافل المجتمعي التي يرسخها الشهر الفضيل.
وأوضح النادي أن الأمسيات، هي سباق الجمعة 20 فبراير، وأمسية «الإمارات سوبر ساترداي» في 28 فبراير، وسباق الجمعة 6 مارس، وسباق الجمعة 13 مارس، حيث سيتم توجيه جزء من العائدات لدعم المبادرات الإنسانية وتعزيز أثرها المجتمعي.
وأكد خليفة بن عبود الفلاسي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لسباق الخيل، أن شهر رمضان المبارك يمثل محطة لتعزيز القيم الراسخة في المجتمع، وفي مقدمتها المسؤولية تجاه دعم المحتاجين وترسيخ روح التكافل، مشيراً إلى اعتزاز النادي بالمساهمة الفاعلة خلال هذا الشهر، بما يضمن أن تجمع أمسيات السباقات بين الجمهور، وفي الوقت ذاته تسهم في دعم مبادرات تُحدث أثراً إيجابياً ومستداماً في المجتمع.

أخبار ذات صلة
«شي إز إسنشال» تحصد لقب سباق النايفات ستيكس في جبل علي
تألق «إيطاليا» و«لا يطال» في سباق أبوظبي العاشر للخيول
نادي دبي لسباقات الخيل
الخيول العربية
الخيول العربية الأصيلة
مؤسسة محمد بن راشد للأعمال الخيرية والإنسانية
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©