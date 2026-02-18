الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
الرياضة

«سوبر هاتريك» جوردون يقرب نيوكاسل من دور الـ16 الأوروبي

«سوبر هاتريك» جوردون يقرب نيوكاسل من دور الـ16 الأوروبي
19 فبراير 2026 00:19

 
باكو (د ب أ)

وضع نيوكاسل يونايتد الإنجليزي قدماً في دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عبر اكتساح مضيفه قره باج الأذربيجاني 6 1/ أمس الأربعاء في ذهاب الملحق القاري.
شهدت المباراة تألقاً لافتاً للنجم انتوني جوردون الذي سجل أربعة أهداف (سوبر هاتريك). وافتتح جوردون مهرجان الأهداف مبكراً في الدقيقة الثالثة ثم أضاف الألماني مالك ثياو الهدف الثاني في الدقيقة الثامنة، ليعود جوردون ويسجل هدفه الشخصي الثاني والثالث لفريقه من ضربة جزاء في الدقيقة 32، ثم سجل هدفه الثالث (هاتريك) في الدقيقة 34، قبل أن يختتم رباعيته الشخصية والهدف الخامس لفريقه من ضربة جزاء ثانية في الثواني الأخيرة للشوط الأول.
وفي الشوط الثاني، سجل إلفين ظفار قولييف هدف حفظ ماء الوجه لفريق قره باج في الدقيقة 55، لكن جيكوب مورفي اختتم سداسية نيوكاسل في الدقيقة 72.

نيوكاسل
دوري أبطال أوروبا
دوري الأبطال
الشامبيونزليج
