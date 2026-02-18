تيبيري يعتلي صدارة طواف الإمارات 2026 على قمة جبل مبرح

أبوظبي (الاتحاد)

فاز الإيطالي أنطونيو تيبيري بالمرحلة الثالثة «مرحلة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة» من طواف الإمارات 2026، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، ويستمر حتى 22 فبراير في نسخته الثامنة.

وقطع تيبيري دراج فريق البحرين فيكتوريوس مسافة المرحلة الجبلية البالغة 183 كم في زمن وقدره 4 ساعات و24 دقيقة و44 ثانية، متقدماً على المكسيكي إيزاك ديل تورو نجم فريق الإمارات إكس آر جي بـ 15 ثانية، والبلجيكي فان ايتفيلت نجم فريق لوتو انترمارشيه البلجيكي الذي جاء ثالثاً في المرحلة بـ 29 ثانية.

ومنح الفوز أنطونيو تيبيري على قمة جبل مبرح في رأس الخيمة، صدارة الترتيب العام للطواف، بعد أن انتزع القميص الأحمر برعاية مجموعة موانئ أبوظبي من البلجيكي ريمكو إيفنيبول، وبلغ إجمالي الزمن المسجّل 7 ساعات و9 دقائق و3 ثوان، بفارق 21 ثانية عن ديل تورو، ودقيقة كاملة عن الكولومبي هارلود تيجادا نجم فريق إكس دي أس أستانا الكازخستاني.

واستعاد ديل تورو القميص الأخضر (برعاية مبادلة) بعد أن أصبح في رصيده 36 نقطة، وفاز أنطونيو تيبيري بالقميص الأبيض الذي ترعاه (برجيل القابضة) لأفضل دراج شاب تحت 25 عاماً، فيما ذهب القميص الأسود (برعاية الدار) لمتصدر مراحل السرعة المتوسطة إلى سيلفان ديلييه نجم فريق ألبسين بريميير تيك. وأعطى شارة انطلاق السباق هيثم سلطان آل علي، المدير العام للسياحة والآثار في إمارة رأس الخيمة، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في المجلس، وعبدالرحيم الزرعوني، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في المجلس.



تتويج الفائزين

توّج الفائزين الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعارف حمد العواني، الأمين العام في مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في المجلس، وطلال الهاشمي، والعقيد فهد حسن حداد، ممثل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والنقيب جمال جمعة طاهر، ممثل قيادة مجموعة الحرس المحلي في رأس الخيمة.

وتقام منافسات المرحلة الرابعة من الطواف برعاية (بالمز الرياضية) اليوم لمسافة 182 كم، حيث ينطلق وينتهي السباق في الفجيرة، ويتضمن المسار نقطة التفاف في منطقتي حتا في (دبي) ومصفوت في (عجمان)، عابراً المناطق الصحراوية في جبال الحجر، وتُعد هذه المرحلة الأكثر مروراً بعدد من الإمارات المختلفة ضمن مسار السباق، ويمتد المسار بالكامل على طرق واسعة ومعبدة جيداً، ومعظمها مستقيم عبر الصحراء.