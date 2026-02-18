الخميس 19 فبراير 2026 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الرياضة

تيبيري يعتلي صدارة طواف الإمارات 2026 على قمة جبل مبرح

حمدان بن سلطان وكبار الحضور خلال مراسم التتويج (من المصدر)
19 فبراير 2026 02:06

أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة
إيفينيبول يفوز بالمرحلة الثانية من طواف الإمارات 2026
«إكس آر جي للدراجات» يحدّد هدفه من طواف الإمارات

فاز الإيطالي أنطونيو تيبيري بالمرحلة الثالثة «مرحلة هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة» من طواف الإمارات 2026، السباق العالمي الوحيد في الشرق الأوسط ضمن أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية، الذي ينظمه مجلس أبوظبي الرياضي، برعاية مجموعة موانئ أبوظبي، ويستمر حتى 22 فبراير في نسخته الثامنة.
وقطع تيبيري دراج فريق البحرين فيكتوريوس مسافة المرحلة الجبلية البالغة 183 كم في زمن وقدره 4 ساعات و24 دقيقة و44 ثانية، متقدماً على المكسيكي إيزاك ديل تورو نجم فريق الإمارات إكس آر جي بـ 15 ثانية، والبلجيكي فان ايتفيلت نجم فريق لوتو انترمارشيه البلجيكي الذي جاء ثالثاً في المرحلة بـ 29 ثانية.
ومنح الفوز أنطونيو تيبيري على قمة جبل مبرح في رأس الخيمة، صدارة الترتيب العام للطواف، بعد أن انتزع القميص الأحمر برعاية مجموعة موانئ أبوظبي من البلجيكي ريمكو إيفنيبول، وبلغ إجمالي الزمن المسجّل 7 ساعات و9 دقائق و3 ثوان، بفارق 21 ثانية عن ديل تورو، ودقيقة كاملة عن الكولومبي هارلود تيجادا نجم فريق إكس دي أس أستانا الكازخستاني.
واستعاد ديل تورو القميص الأخضر (برعاية مبادلة) بعد أن أصبح في رصيده 36 نقطة، وفاز أنطونيو تيبيري بالقميص الأبيض الذي ترعاه (برجيل القابضة) لأفضل دراج شاب تحت 25 عاماً، فيما ذهب القميص الأسود (برعاية الدار) لمتصدر مراحل السرعة المتوسطة إلى سيلفان ديلييه نجم فريق ألبسين بريميير تيك. وأعطى شارة انطلاق السباق هيثم سلطان آل علي، المدير العام للسياحة والآثار في إمارة رأس الخيمة، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في مجلس أبوظبي الرياضي، وطلال الهاشمي، مدير تنفيذي قطاع الفعاليات في المجلس، وعبدالرحيم الزرعوني، مدير مكتب الاتصال المؤسسي في المجلس.

تتويج الفائزين
توّج الفائزين الشيخ حمدان بن سلطان آل نهيان، مدير إدارة الفعاليات الدولية في مجلس أبوظبي الرياضي، وعارف حمد العواني، الأمين العام في مجلس أبوظبي الرياضي، والدكتور أحمد عبدالله القبيسي، الأمين العام المساعد في المجلس، وطلال الهاشمي، والعقيد فهد حسن حداد، ممثل القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة، والنقيب جمال جمعة طاهر، ممثل قيادة مجموعة الحرس المحلي في رأس الخيمة.
وتقام منافسات المرحلة الرابعة من الطواف برعاية (بالمز الرياضية) اليوم لمسافة 182 كم، حيث ينطلق وينتهي السباق في الفجيرة، ويتضمن المسار نقطة التفاف في منطقتي حتا في (دبي) ومصفوت في (عجمان)، عابراً المناطق الصحراوية في جبال الحجر، وتُعد هذه المرحلة الأكثر مروراً بعدد من الإمارات المختلفة ضمن مسار السباق، ويمتد المسار بالكامل على طرق واسعة ومعبدة جيداً، ومعظمها مستقيم عبر الصحراء.

طواف الإمارات
طواف الإمارات للدراجات
هيئة رأس الخيمة لتنمية السياحة
الدراجات الهوائية
آخر الأخبار
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
الرياضة
أرتيتا يحثّ أرسنال على النهوض بعد «كبوة وولفرهامبتون»
اليوم 11:39
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
الرياضة
مرسيليا يستعين بالسنغالي «بي» لقيادة الفريق
اليوم 11:38
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
الرياضة
«الجودو» جاهز لتحدى «طشقند جراند سلام»
اليوم 10:48
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
علوم الدار
النائب العام للاتحاد: أمر رئيس الدولة والحُكام بالإفراج عن نزلاء من المنشآت الإصلاحية يكرّس قيم الإنسانية
اليوم 10:32
انخفاض أسعار النفط
اقتصاد
انخفاض أسعار النفط
اليوم 10:30
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2026©