الرياضة

نجم كرة السلة الألماني فرانز فاجنر يتعرض لإصابة جديدة

نجم كرة السلة الألماني فرانز فاجنر يتعرض لإصابة جديدة
19 فبراير 2026 00:28
19 فبراير 2026 00:28

 
نيويورك (د ب أ)

أعلن نادي أورلاندو ماجيك الأميركي، اليوم الأربعاء، أن نجمه الألماني فرانز فاجنر الفائز مع منتخب بلاده بكأس العالم لكرة السلة، سيغيب عن الملاعب لفترة بسبب إصابة مزمنة في كاحل القدم.
وأوضح الفريق الأميركي أن فاجنر 24 عاماً الذي عاد للمشاركة في المباريات منذ أسبوع، لا يزال يعاني آلام الإصابة، ويحتاج لوقت من أجل التعافي والتأهيل، ولن يخضع لفحوص طبية جديدة في الأسابيع الثلاثة القادمة.
وأصيب فاجنر في كاحله في 7 ديسمبر خلال مباراة في نيويورك. وبعد غيابه لأكثر من شهر عن الملاعب، شارك فاجنر مجدداً في مباراة ضد في الدوري الأميركي للمحترفين ضد ممفيس جريزليس أقيمت في مسقط رأسه برلين يوم 15 يناير.
وغاب النجم الألماني تسع مباريات أخرى قبل أن يشارك لدقائق قليلة في مباراتي ميلووكي باكس يومي 9 و11 فبراير.

أورلاندو ماجيك
سلة أميركا
دوري السلة الأميركي للمحترفين
دوري السلة الأميركي
