كأس منصور بن زايد لكرة القدم تدشّن نسختها الـ 13 اليوم

مصطفى الديب (أبوظبي)

تنطلق اليوم النسخة الثالثة عشرة من كأس منصور بن زايد لكرة القدم 2026، على ملاعب فندق قصر الإمارات ماندارين أورينتال في أبوظبي، بتنظيم اللجنة الرياضية في ديوان الرئاسة، وذلك بالتعاون مع اتحاد الكرة ورابطة المحترفين الإماراتية.

ويشهد حفل الافتتاح اليوم حضوراً رسمياً وإعلامياً، إلى جانب ممثلي الجهات المشاركة والرعاة، في أجواء رياضية رمضانية تعكس مكانة البطولة وتصدرها لمشهد الفعاليات الرياضية المجتمعية في الدولة.

وتنطلق عقب مراسم الافتتاح، مباريات الجولة الأولى لدور المجموعات بمواجهتين ضمن المجموعة الأولى، حيث يلتقي في المباراة الأولى (9:30 مساءً) بطل النسخة الماضية «دائرة القضاء» مع «نادي مدينة أبوظبي للجولف»، بينما يواجه فريق «قطاع المشاريع الهندسية والفنية» فريق «مكتب التدقيق والتطوير المؤسسي» في المباراة الثانية (10:30 مساءً).

وتشارك في النسخة الحالية 16 فريقاً وُزعت على أربع مجموعات، تضم المجموعة الأولى: دائرة القضاء، نادي مدينة أبوظبي للجولف، قطاع المشاريع الهندسية والفنية، ومكتب التدقيق والتطوير المؤسسي.

وتضم المجموعة الثانية مكتب الأمين العام، المركز الوطني للمناصحة، هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، والشؤون القانونية، وتضم المجموعة الثالثة مدارس الإمارات الوطنية، مكتب التنسيق المجتمعي، قطاع الشؤون المالية والمشتريات، وقطاع الخدمات المساندة.

وفي المجموعة الرابعة يتواجد مكتب شؤون المواطنين والمجتمع، مكتب البعثات الدراسية، الأرشيف والمكتبة الوطنية، ومكتب الشؤون التنموية وأسر الشهداء.

وتُقام منافسات دور المجموعات بنظام الدوري من دور واحد، حيث يتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي، وصولاً إلى الأدوار الإقصائية التي تُقام بنظام خروج المغلوب حتى المباراة النهائية.

ورصدت اللجنة المنظمة جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إلى جانب الجوائز الفردية، وسحوبات يومية وجوائز مخصّصة للجماهير.

وبالتزامن مع «عام الأسرة»، استحدثت النسخة الحالية أنشطة مجتمعية متنوعة، تشمل منطقة للمشجعين «Fan Zone»، والنسخة الأولى من «كأس البلاي ستيشن للناشئين» (10-17 عاماً)، بالإضافة إلى ركن متكامل للمأكولات والمشروبات، لتوفير تجربة ترفيهية متكاملة للجمهور. كما رصدت اللجنة المنظمة جوائز قيمة لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، وجوائز فردية، بالإضافة إلى سحوبات يومية مخصّصة للجماهير.

يُذكر أن «كأس منصور بن زايد لكرة القدم» انطلقت مسيرتها في عام 2012، ونجحت على مدار سنوات في ترسيخ حضورها كأبرز الفعاليات الرياضية الرمضانية التي تجمع بين التنافس القوي والبعد المجتمعي.