تأهل جوف وسفيتولينا وأندريفا إلى ربع نهائي «سوق دبي الحرة للتنس»



دبي (وام)



ضمنت معظم المصنفات الأوائل حضورهن في الدور ربع النهائي من النسخة الـ26 من بطولة سوق دبي الحرة للتنس «فئة 1000 نقطة»، بعد حسم مواجهات دور الـ16 التي أقيمت، امس، على ملاعب القرهود، ليواصلن تقدمهن بثبات نحو الأدوار الحاسمة.

على الملعب الرئيسي، تأهلت الأميركية كوكو جوف، المصنفة الثالثة في البطولة، بعد فوزها على البلجيكية إليز ميرتنز بمجموعتين لواحدة 2-6 و7-6 و6-3، في مباراة استغرقت ساعتين و19 دقيقة، حسمتها غوف بعد شوط فاصل في المجموعة الثانية قبل أن تفرض أفضليتها في الثالثة.

كما بلغت الأوكرانية إيلينا سفيتولينا، المصنفة السابعة، الدور ربع النهائي بتغلبها على السويسرية بليندا بنشيتش، المصنفة التاسعة، بنتيجة 4-6 و6-1 و6-3، بعدما قلبت تأخرها في المجموعة الأولى إلى فوز مستحق في مباراة امتدت لساعتين.

وواصلت الروسية ميرا أندريفا، المصنفة الخامسة وحاملة اللقب، حملة الدفاع عن لقبها بفوزها على الرومانية جاكلين كريستيان 7-5 و6-3 خلال ساعة و43 دقيقة، لتصبح على بعد ثلاث مباريات من الاحتفاظ باللقب.

وفي افتتاح مباريات اليوم، احتاجت الأميركية أماندا أنيسيموفا، المصنفة الثانية في البطولة والسادسة عالمياً، إلى 70 دقيقة فقط لتتغلب على الإندونيسية جانيس تجين 6-1 و6-3 لتضرب موعداً في ربع النهائي مع أندريفا.

وفي أبرز مفاجآت الدور، انسحبت الكازاخستانية إيلينا ريباكينا، المصنفة الأولى في البطولة والثالثة عالمياً، خلال مباراتها أمام الكرواتية أنتونيا روزيتش بسبب المرض، بعدما حسمت المجموعة الأولى 7-5 وخسرت الثانية 4-6، قبل أن تتأخر 0-1 في المجموعة الحاسمة.

وعلى الملعب رقم 1، واصلت الدنماركية كلارا تاوسون، المصنفة الـ12 ووصيفة النسخة الماضية، تألقها بفوزها على البولندية ماجدا لينيت 6-4 و6-2، فيما تغلبت الأمريكية جيسيكا بيغولا، المصنفة الرابعة، على مواطنتها إيفا يوفيتش بالنتيجة ذاتها 6-4 و6-2، ليضرب الطرفان موعداً مرتقباً في الدور ربع النهائي.