الرياضة

«الجودو» جاهز لتحدي «طشقند جراند سلام»

«الجودو» جاهز لتحدي «طشقند جراند سلام»
19 فبراير 2026 10:48

أبوظبي (الاتحاد)
اختتم منتخب الجودو، مرحلة الإعداد الأولى خلال معسكره المقام حالياً في العاصمة اليابانية طوكيو في ضيافة (جامعة توكاي)، والذي يستمر حتى يوم الأربعاء المقبل 25 فبراير الحالي، حيث خاض الفريق خلاله 40 مباراة تجريبية مع نظيره الياباني الذي يستعد بدوره للمشاركة في بطولة طشقند (جراند سلام للجودو) الكبرى، التي يستضيفها اتحاد أوزبكستان للجودو من 27 فبراير الجاري إلى الأول من مارس المقبل، بمشاركة منتخبنا الذي يضم عدد 5 لاعبين.
وأكد محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو، عقب اتصاله بالدكتور ناصر التميمي عضو اللجنة الأولمبية الوطنية نائب رئيس الاتحاد للاطمئنان على البعثة، أن المنتخب جاهز لتحدى طشقند، وقال: "الجهاز الفني لمنتحبنا بإشراف المدرب فيكتور سيكتروف سيحضر قرعة البطولة التي تجرى يوم الخميس المقبل عبر تقنية الفيديو من قاعة (ارينا هومو) في طشقند، بعد أن تقدمت حتى الآن 40 دولة بطلبات المشاركة.
وضمت قائمة منتخبنا متصدر المنتخبات العربية في تصنيف الاتحاد الدولي للجودو لعام 2025، في تلك البطولة 5 لاعبين هم؛ نجاد يزبيك (73 كجم) وهو الفائز بلقب الاتحاد الدولي للجودو كأفضل لاعب يحقق نقاط الفوز الكاملة "إيبون (Ippon) لعام 2025، ويشارك زميله كريم عبد اللطيف في منافسات نفس الوزن، وطلال شفيلي (تحت 81 كجم)، وأرام جورجيان تحت 90 كجم، بالإضافة إلي اللاعبة بشيرات خرودي (تحت 52 كجم).
وستشهد الأيام المتبقية من المعسكر، قبل السفر المقرر يوم الأربعاء المقبل إلى أوزبكستان بعض التدريبات الفنية الخاصة المنفردة، استعداداً للبطولة طشقند التي تضم أبرز المصنفين في العالم، وفي مقدمتهم أبطال أوزبكستان بقيادة اللاعبة ديورا كيلدييوروفا، حاملة الميدالية الذهبية لفئة السيدات تحت 52 كجم لأولمبياد باريس 2024، واللاعب مظفر توروبوييف الفائز بذهبية وزن 100 كجم للرجال.

