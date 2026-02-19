«ميدان» يتأهب لصراع المهرات والأفراس على لقب «بالانشين»

عصام السيد (دبي)

تنطلق غداً، فعاليات الحفل الثالث عشر لكرنفال سباقات دبي على مضمار نادي دبي لسباق الخيل في «ميدان»، بمشاركة نخبة من الخيول المهجنة الأصيلة، التي ستتنافس على 8 ألقاب أبرزها سباق «بالانشين» للفئة الثانية بمشاركة نخبة من المهرات والأفراس، وتبلغ قيمة مجموع جوائز الحفل 4.1 مليون درهم برعاية الطاير للسيارات.

وخصّص الشوط السادس والرئيسي على لقب «بالانشين» للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الثانية» ويشهد صراع المهرات والأفراس من شمال وجنوب الكرة الأرضية عمر 4 سنوات فما فوق فقط، والمهرات عمر 3 سنوات فقط، لمسافة 1800 متر «عشبي» وقيمة جائزته 850.000 درهم.

وتطارد «دبي بيتش» لجودلفين بإشراف سعيد بن سرور بطلة سباق كيب فيردي، لقب سباق بلانشين، وتواجه القادمة الجديدة «بلو نازار» بإشراف شارلي ابلبي، ورفيقة إسطبلها «دبي تريشر»، إلى جانب «فيري كوين» لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع.

ويقام الشوط الأول للخيول المهجنة الأصيلة المبتدئة، للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر «رملي»، وقيمة جائزته 165.000 درهم، وأبرز المرشحين «كي أوف ماجيك»، و«هيدن سيكريت».

وينطلق الشوط الثاني للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (80-100) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1000 متر «عشبي» وقيمة جائزته 250.000 درهم، وأبرز المرشحين «مس يشانس»، و«سوبيتو».

وخصّص الشوط الثالث لسباق أوكس الإمارات للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الثالثة» للمهرات عمر 3 سنوات فقط لمسافة 1900 متر «رملي»، وقيمة جائزته 800.000 درهم، وأبرز المرشحين «تجريد»، و«يونو».

ويقام الشوط الرابع للخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (85-105) للخيول عمر 3 سنوات فما فوق، لمسافة 1900 متر «عشبي»، وقيمة جائزته 300.000 درهم، وأبرز المرشحين «ديفيدنت»، و«ماساي مون».

وخُصّص الشوط الخامس لسباق الخيول المهجنة الأصيلة تكافؤ (80-105) للخيول من عمر 3 سنوات فما فوق لمسافة 1400 متر «رملي» وقيمة جائزته 300.000 درهم، وأبرز المرشحين «شاك ديزل»، و«لهفتي».

ويبرز خلال الشوط السابع لسباق دبي الطريق إلى كنتاكي ديربي للخيول المهجنة الأصيلة «قوائم» «سالوم»، و«راجح»، وهو السباق المخصّص للخيول عمر 3 سنوات فقط لمسافة 1900 متر «رملي»، وقيمة جائزته 800.000 درهم.

وخصص الشوط الثامن لسباق كأس ند الشبا للخيول المهجنة الأصيلة «الفئة الثالثة» للخيول بعمر 4 سنوات فما فوق لمسافة 2810 متر «عشبي»، وقيمة جائزته 700.000 درهم، وأبرز المرشحين «باي ذا بوك»، و«صنواي».