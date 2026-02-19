إيالا تضرب موعداً نارياً مع جوف بربع نهائي دبي للتنس

دبي (الاتحاد)

واصلت اللاعبة الفلبينية الشابة ألكسندرا إيالا كتابة فصل جديد من قصتها اللافتة في بطولة سوق دبي الحرة للتنس، بعدما تأهلت إلى الدور ربع النهائي إثر فوزها على الرومانية سورانا سيرستيا بمجموعتين دون رد 7-5 و6-4، في مواجهة أقيمت مساء أمس على الملعب الرئيسي.

وتمكّنت إيالا، البالغة 20 عاماً والمصنّفة الـ47 عالمياً، وأعلى لاعبة فلبينية تصنيفاً في تاريخ جولة رابطة محترفات التنس، من فرض أسلوبها تدريجياً على منافستها التي تتفوق عليها بـ15 مركزاً في التصنيف العالمي، لتحجز بذلك ثاني ظهور لها في ربع نهائي إحدى بطولات فئة 1000 نقطة خلال مسيرتها الاحترافية الناشئة.

وشهدت المباراة أجواء جماهيرية استثنائية داخل استاد سوق دبي الحرة للتنس، حيث حظيت إيالا بدعم كبير من الجماهير الفلبينية التي ملأت المدرجات، إلا أن اللاعبة أكدت أن الفوز جاء نتيجة استعداد طويل وثقة متزايدة في أدائها، مشيرة إلى أن الدعم الجماهيري منحها دافعاً إضافياً خصوصاً في اللحظات الحاسمة.

وجاء حسم المجموعة الأولى بعد تكافؤ استمر عشرة أشواط، قبل أن تنجح إيالا في كسر إرسال منافستها للتقدم 6-5 ومن ثم إنهاء المجموعة لصالحها. وفي المجموعة الثانية، فرضت اللاعبة الفلبينية إيقاعها مبكراً وسط تفاعل جماهيري صاخب، لتحافظ على تقدمها حتى حسم اللقاء خلال ساعة و38 دقيقة.

وبهذا الفوز، تضرب إيالا موعداً في ربع النهائي مع الأميركية كوكو جوف، المصنّفة الرابعة عالمياً، التي بلغت الدور ذاته بعد مواجهة ماراثونية أمام البلجيكية إليز ميرتنز انتهت بنتيجة 2-6 و7-6(9) و6-3.

وعانت جوف خلال اللقاء من تقلب واضح في المستوى، حيث ارتكبت 16 خطأً مزدوجاً في الإرسال، ووجدت نفسها على بعد نقطة واحدة من الخروج، بعدما واجهت ثلاث نقاط حسم في المجموعة الثانية، قبل أن تنجح في العودة وإنقاذ المباراة عبر شوط كسر التعادل الذي حسمته 11-9، ثم انتزاع الأفضلية في المجموعة الثالثة بكسر إرسال حاسم عند النتيجة 4-3.

وأقرّت اللاعبة الأميركية عقب المباراة بأن الأداء لم يكن مثالياً رغم تحقيق الفوز، مؤكدة أنها سعت للقتال حتى النهاية ومنح نفسها فرصة العودة بعد خسارة المجموعة الأولى.

ومن المنتظر أن تجمع مواجهة ربع النهائي بين إيالا وجوف بين مفاجأة البطولة الصاعدة وإحدى أبرز نجمات اللعبة حالياً، في لقاء مرتقب على الملاعب الصلبة في دبي، ضمن منافسات بطولة رابطة محترفات التنس من فئة 1000 نقطة.