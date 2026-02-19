اتحاد «التعليم المدرسي والجامعي» يعزز شراكاته لدعم أبطال المستقبل



دبي (الاتحاد)

عقد اتحاد الإمارات الرياضي لمؤسسات التعليم المدرسي والجامعي اجتماعه الأول لعام 2026 برئاسة الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم، الوكيل المساعد لقطاع التنمية والتنافسية الرياضية بوزارة الرياضة، رئيس مجلس إدارة الاتحاد، وبحضور أعضاء المجلس، حيث جرى بحث آليات تعزيز العمل المشترك بما يسهم في تحقيق الطموحات الوطنية، عبر استثمار طاقات طلبة المدارس والجامعات في دعم مسيرة التنمية الرياضية المستدامة وإعداد أبطال قادرين على تمثيل الدولة في مختلف المحافل الدولية.

وأكد الشيخ سهيل بن بطي آل مكتوم في كلمته الافتتاحية ثقته بكفاءة أعضاء المجلس وخبراتهم النوعية في المجالين الرياضي والتعليمي، مشيراً إلى أهمية تكامل الأدوار وبناء الشراكات مع المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص، بما يعزز استدامة البرامج والأنشطة ويرتقي بالرياضة المدرسية والجامعية، كما ثمّن دعم وزارة الرياضة واللجنة الأولمبية الوطنية والمجالس الرياضية والاتحادات الوطنية لخطط الاتحاد وبرامجه.

وناقش المجلس عدداً من الملفات المرتبطة بتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للرياضة 2031، وفي مقدمتها رفع نسبة ممارسي الرياضة إلى 75% من سكان الدولة، وزيادة عدد المتأهلين إلى الألعاب الأولمبية إلى أكثر من 30 لاعباً بحلول أولمبياد 2032، فضلاً عن تعزيز مساهمة القطاع الرياضي في الناتج المحلي غير النفطي.

وأوصى المجلس بالتنسيق مع مجلس أبوظبي الرياضي لتوحيد الجهود الفنية في بطولات الألعاب المدرسية من حيث الفئات العمرية والألعاب المعتمدة، إلى جانب العمل على استقطاب رعاة لدعم الأنشطة والبرامج، كما شدد على أهمية تزويد الاتحاد ببيانات دقيقة حول نسب المشاركة في المدارس المجتمعية، تمهيداً للتنسيق مع الجهات المختصة لاكتشاف المواهب وضمها إلى مسارات الرعاية.

وفي إطار دعم أصحاب الهمم، أقرّ المجلس تنظيم مهرجانات رياضية مخصصة لهم، مع إدراج ألعاب وبرامج تتناسب مع مختلف فئات الإعاقة، استناداً إلى إحصاءات رسمية من الجهات التعليمية، بما يضمن دمجهم في البطولات المدرسية والجامعية بصورة منهجية ومدروسة.

واستعرض الاجتماع تطورات بطولة الألعاب المدرسية، وما شهدته من زيادة ملحوظة في أعداد المشاركين والمدارس خلال الأعوام الثلاثة الماضية، مع استمرار إضافة ألعاب جديدة سنوياً لاكتشاف مزيد من المواهب، كما أشاد المجلس بالتطور المتنامي في بطولة الألعاب الجامعية، سواء من حيث عدد الجامعات المشاركة أو تنوع الألعاب، مؤكداً ضرورة تذليل التحديات اللوجستية لضمان استدامة الحدث بوصفه الأبرز على مستوى الرياضة الجامعية في المنطقة، مع تكثيف الترويج الإعلامي لترسيخ الثقافة الرياضية في الأوساط التعليمية والمجتمعية.