بقيادة يونايتد..«سباق رباعي» على صدارة «دوري الأولى»



معتصم عبدالله (أبوظبي)

تتنافس أربعة فرق على صدارة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بقيادة يونايتد المتصدر حالياً برصيد 31 نقطة، ودبا الحصن الوصيف بـ30 نقطة، وحتا والعربي في المركزين الثالث والرابع على التوالي برصيد 28 نقطة لكل منهما، وذلك بالتزامن مع انطلاق الجولة 17، بإقامة ثلاث مباريات مساء الغد تجمع الحمرية ومصفوت، والذيد وجلف يونايتد، والاتفاق والعربي.

وتختتم الجولة السبت بمباريات مجد والإمارات، والجزيرة الحمراء ودبا الحصن، والفجيرة وحتا، وسيتي ويونايتد. وتُقام مباريات الدوري المتزامنة مع شهر رمضان في توقيت موحد، حيث تنطلق جميعها عند الساعة 22:00.

ويشتعل صراع القمة في ظل الفوارق الضئيلة بين فرق المقدمة، إذ يسعى يونايتد إلى الحفاظ على موقعه في الصدارة، بينما يترقب دبا الحصن أي تعثر للمتصدر من أجل استعادة القمة، في حين يتمسك حتا والعربي بحظوظهما الكاملة في المنافسة.

ويشمل ترتيب بقية الفرق الذيد والعروبة والحمرية ولكل منها 25 نقطة، ثم جلف يونايتد بـ17 نقطة، وسيتي بـ16 نقطة، والجزيرة الحمراء بـ12 نقطة، ومجد بـ10 نقاط، فيما يتساوى مصفوت والاتفاق برصيد 9 نقاط لكل منهما.

وفي سباق الهدافين، يتصدر الفرنسي ساندر جمال، مهاجم الفجيرة، القائمة برصيد 16 هدفاً، مقابل 11 هدفاً لكل من صامويل روزا (حتا) وصامويل لوبيز (يونايتد)، ما يعكس استمرار الإثارة الهجومية بالتوازي مع صراع الصدارة.